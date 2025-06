„Európa legerősebb hadseregét” szeretné az új német kormány. Mivel Németország „a legnépesebb és leggazdagabb” ország az Európai Unióban, ezt el is lehet várni az országtól, fogalmazott Friedrich Merz német kancellár május 15-én a Bundestagban.

Igen ám, de ehhez katonák fognak kelleni, és csak kevesen jelentkeznek. Nem vonzó a katonai hivatás.

Már 2023-ban, az orosz Ukrajna elleni háború hatására, a német kormány úgy döntött, hogy nagyobb hadseregre van szükség. Az akkori és mostani honvédelmi miniszter, Boris Pistorius, azt a célt tűzte ki, hogy 203.000 aktív katona legyen a Bundeswehrnek 2031-ig, a jelenlegi 181 ezer helyett.

De nem nőtt, hanem enyhén zsugorodott azóta a hadsereg, 183 ezerről (2022) 181.500-ra (2023) és most 181 150-ra (2024). Három év alatt tehát nemcsak, hogy nem sikerült emelni a katonák létszámát, hanem az csökkent is. Közelebbről nézve kiderül, hogy maga az ötlet régebbi (és a probléma is). Eredetileg Ursula von der Leyen, akkor még honvédelmi miniszter, dolgozta ki azt a tervet, hogy 203 ezer katona kellene – csak hogy ő ezt 2025-re gondolta. Aztán 2027-re. Most már 2031 az új határidő. Valami gond van.

Ennek ellenére Pistorius most még ambiciózusabb számokról beszél:

A jelenlegi létszámon túl „50-60 ezer katonára van szükség”, ez tehát összesen már 231-241 ezer lenne.

Csak hogyan? A probléma megoldására Pistorius május 14-én bejelentette egy „svéd típusú” sorkatonaság bevezetését még 2025-ben, ami 2026-ben hatályba lépne és „egyelőre” önkéntes alapon működne. Ez az önkéntesség viszont a jövőre nézve „nem garantált”, fűzte hozzá.

Egyenesen „kötelező elemek” bevezetését követeli Andreas Henne vezérőrnagy. És Henning Otte, az újonnan kinevezett katonai biztos, egy kötelező katonai szolgálatatot tett kilátásba, ha az önkéntes modell nem hozza a remélt eredményeket.

Évente 5000 új önkéntes katonát várnak az önkéntes rendszer bevezetésétől.

Ez úgy működne, hogy a honvédelmi minisztérium kérdőíveket küldene ki minden fiatal németnek, azzal a kérdéssel, hogy fizikailag egészséges- e, és hajlandó-e katonai szolgálatot teljesíteni. Férfiaknak kötelező válaszolni, nőknek nem. Az adatok alapján kiválasztanák azokat, akik szóba jöhetnek.

Technikailag, ahhoz, hogy 60 ezer katonával nagyobb lehessen a hadsereg 2031-ig, azaz öt év alatt (2026-2031), évente 32 ezer új katonát kellene találni. Mert átlagosan évente 20 ezer katona lép ki a szolgálatból különböző okokból. Tehát évente 20 ezer újoncot kellene önkéntes alapon találni csak azért, hogy a hadsereg ne zsugorodjon tovább. Ez az utóbbi években nem sikerült. Ahhoz, hogy 60 ezerrel nagyobb legyen a létszám 2031-ig, évente még 12 ezer új katona kellene azon túl.

Nem nehéz látni, hogy ha tényleg komolyan gondolják a hadsereg létszámbeli fejlesztését, akkor elkerülhetetlen lesz bevezetni a hadkötelezettség valamelyik formáját. Érdemes volna, a siker érdekében, ezt már most kimondani, és ennek megfelelően terveket kidolgozni. Ehhez viszont hiányzik, a jelek szerint, a politikai bátorság.

Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

