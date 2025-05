Vox, Le Pen, Die Linke: ezeken vitatkoztak Manfred Weberrel európai politikusok

Santiago Abascal, a jobboldali spanyol Vox párt és egyben a Patrióták EP-frakció elnöke 2024 nyarán küldött levelet az Európai Néppárt vezetőjének, Manfred Webernek, amelyben azt kérte tőle, hogy követelje az Európai Uniótól (EU), hogy haladéktalanul ismerje el Edmundo Gonzálezt Venezuela megválasztott és legitim elnökeként. A Vox vezetője bírálja az európai közösség álláspontját, amiért szerinte az EU ajtaja még nyitva állt Nicolás Maduro rezsimje előtt – írta a The Objective.

Abascal arra is emlékeztetett, hogy a Foro Madrid (Madrid Fórum) jobboldali szervezet egy több mint 300 európai és latin-amerikai kongresszusi képviselő által támogatott nyilatkozatot tett közzé, amelyben kötelezettséget vállalt arra, hogy „semmilyen körülmények között nem legitimálja a venezuelai Nemzeti Választási Tanács (CNE) július 28-i eredményeit, mivel azok hatalmas csalás következményei”.

Abascal közvetlenül Weberhez fordult, és tőle kérte, hogy az EU „azonnal” ismerje el Edmundo Gonzálezt Venezuela megválasztott és legitim elnökének.

Nicolás Maduro 2013 óta Venezuela elnöke, a szélsőbaloldali Hugo Chávez utódaként. Edmundo González a 2024-es elnökválasztásokon volt Maduro kihívója, amikor a gyanú szerint MAduro csalással győzte le Gonzálezt.

Ribera, az inkompetens biztos

A Voxnak még egy konfliktusa volt Manfred Weberrel, 2024 novemberében: a párt arra figyelmeztette Webert és az Európai Néppártot, hogy „irrelevánsá” válnak, ha elfogadják Teresa Ribera spanyol biztosi jelölését. Ugyanis mind a Vox, mind az amúgy EPP-tag Spanyol Néppárt Riberát tartja felelősnek a tavaly októberi valenciai és Castilla-la Mancha-i árvizekért, illetve az azokra való inkompetens reakciókért. Ribera Pedro Sánchez spanyol szocialista kormányfő jelöltje volt. Von der Leyen bizottsági elnök a „tiszta, igazságos és versenyképes átmenetért” felelő bizottsági alelnöknek jelölte Riberát.

Végül Ribera az alelnöki pozíció mellett a versenyjogért felelős biztosi pozíciót is megkapta.

A spanyol politikusnő 2008-2011 között a szocialista Zapatero-kormányban az akkori mezőgazdasági minisztérium éghajlatváltozásának államtitkára volt. 2011-ben belépett a PSOE-be, a Spanyol Szocialista Munkáspártba. 2018 júniusában Ribera lett a környezetvédelmi miniszter Pedro Sánchez kormányában. 2020-tól a negyedik, 2023-tól a harmadik alkormányő a spanyol kabinetben.

A 2024 őszi áradások idején külföldön tartózkodott, és nem utazott haza.

Amikor Marine Le Pen be akarta perelni Webert

Marine Le Pen európai parlamenti képviselő és a Nemzeti Front vezetője be akarja perelni Manfred Weber európai parlamenti képviselőt, aki azzal vádolja őt, hogy a szomszédja szavazott helyette – írta még 2015 októberének végén a Paris Match.

A lap kifejtette: heves szócsata zajlott Marine Le Pen és Manfred Weber között Strasbourgban. Weber azzal vádolta Marine Le Pent, hogy a 2015 októberének egyik szerdai EP-ülésén a szomszédja szavazott helyette. Az illető a holland Marcel de Graaf volt. A vád szeint Le Pen bent hagyta szavazókártyáját a teremen, majd de Graaf ezzel a kártyával szavazott a Nemzeti Front képviselője helyett.

Marine Le Pen bejelentette, hogy bepereli rágalmazás miatt bepereli Webert, és méltatta képviselőcsoportja társelnökének, de Graafnak az udvariasságát, aki anélkül szavazott, hogy megkérdezte volna.

„A mandátum szent dolog” – vágott vissza Manfred Weber, aki hozzátette, hogy „egyes országokban a szavazat átruházása vétségnek minősül”. Végül felszólította az Európai Parlament elnökét, hogy tegye meg a „szükséges jogi intézkedéseket”.

Amikor a Die Linke beleszállt Weberbe

2025 március közepén a Die Linke német radikális baloldali párt kritizálta Weber Ukrajnával kapcsolatos terveit. Miután az Európai Bizottság bejelentette, hogy 800 milliárd eurót mozgósít védelmi kiadásokra, Dietmar Bartsch, a Balpárt korábbi parlamenti frakcióvezetője Manfred Weber egy német megszólalására reagálva bírálta ezt a tervet.

Mint Bartsch mondta: szerinte „Európa értelmetlen. Most úgy tesznek, mintha katonai erővel nyernénk el ezt a fontosságot.” Hozzátette: „Ezzel határozottan nem értek egyet. Európának gazdaságilag és politikailag erőssé kell válnia.”

Weber azzal ellenkezett: a gazdaságban „hatalom vagyunk” , „de ahol nemzeti egoizmus van, mert nem sikerült védelmi uniót építeni, ott gyengék vagyunk és lényegtelenek.”

Dietmar Bartsch viszont úgy vélekedett: ezek a kiadások „nagyobb ellentmondásokhoz vezetnének hazánkban, mert nem fektetünk be a szociális szektorba, a technológiába és az oktatásba – ez pedig óriási probléma”.

Bartsch figyelmeztetett: Németország kezd szétesni.

Mint mondta: ő támogatja a beruházási programot és az adósságfék feloldását. De a katonailag gondolkodást előnyben részesíteni „hatalmas hiba”.

A Tisza, Weber és Ukrajna támogatása

Mint az utóbbi hónapokban kiderült, a Tisza Párt, élén Magyar Péterrel, az Európai Néppárt tagjaként beállt Manfred Weber és az EU-vezetés háborús retorikája mögé. Ennek legutóbbi epizódja az volt, hogy kiderült: Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, aki már beállt a Tisza Pártba, a NATO ülésein ignorálva a neki adott utasításokat Ukrajna pártját fogta, és „Slava Ukraini!”, vagyis „Dicsőség Ukrajnának!” felkiáltással zárta felszólalásait.

Az is napvilágot látott: Magyar Péter és Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete is éppen Hollókőt választotta ünnepi programja helyszínéül, így pont egyszerre tartózkodtak a településen, és akár találkozhattak, egyeztethettek is húsvéthétfőn. Erre vonatkozó kérdésünkre eddig nem válaszolt sem a Tisza, sem az ukrán nagykövetség.

Majd az ukrán kémbotrány kapcsán is felmerült a gyanú, hogy a Tisza összejátszik az ukrán titkosszolgálatokkal.

Magyar Pétert Manfred Weber a szárnyai alá vette, az EP jogi bizottsága például húzza-halasztja, hogy Magyar mentelmi joga felfüggesztésének kérdésével foglalkozzon, holott azt két ügy miatt is kikérték, az egyik a telefonlopási.

Weber egy május 6-i sajtótájékoztatóján fejtette ki, hogy az Ukrajnának nyújtandó EU-s támogatás feltétel nélküli kell legyen. Hozzátette: „Az Európai Néppártban minden eszközzel, minden erőnkkel támogatjuk Ukrajnát, ez a mi álláspontunk.” Ennek a Néppártnak tagja a Tisza és EP-képviselője többek közt Magyar Péter.

Magyar Péterék konzultációt is tartottak híveik körében, melyből kiderült, hogy támogatóik csaknem 60 százaléka támogatja Ukrajna EU-s csatlakozását. Magyar Péter korábban mismásolt az ügyben.

Fotó: Alain Rolland / EP