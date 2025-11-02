Politikai elemző: Magyar Péter óriási stratégiai hibát vétett, amikor szembefordult a nyugdíjasokkal
Mráz Ágoston Sámuel szerint Magyar Péter úgy hárít, és hazudik mint annak idején Gyurcsány Ferenc a vizitdíj kapcsán.
Ezzel szemben az igazság az, hogy egész Európában Magyar Péter NÉPPÁRTI főnökei, Ursula von der Leyen és Manfred Weber vezénylik a háborúpárti különítményt.
„Végső elkeseredés…
Magyar Péter ismét lenézi és megalázza még a saját (jobb sorsra érdemes!) követőit is.
A Facebookon éppen azzal próbálja etetni őket, hogy a Fidesz be akarja vezetni a sorkatonaságot. Ami természetesen hazugság. Mondjuk a kétszínű Magyar Pétertől nem is várhatunk mást.
Ezzel szemben az igazság az, hogy egész Európában Magyar Péter NÉPPÁRTI főnökei, Ursula von der Leyen és Manfred Weber vezénylik a háborúpárti különítményt. Ők adták parancsba, hogy uniós katonákat kell küldeni Ukrajnába.
Nem véletlen, hogy azokban az országokban, amelyekben az Európai Néppárt valamelyik tagpártja vezeti a kormányt, sorra vezetik vissza a kötelező katonai szolgálatot.”
