„Végső elkeseredés…

Magyar Péter ismét lenézi és megalázza még a saját (jobb sorsra érdemes!) követőit is.

A Facebookon éppen azzal próbálja etetni őket, hogy a Fidesz be akarja vezetni a sorkatonaságot. Ami természetesen hazugság. Mondjuk a kétszínű Magyar Pétertől nem is várhatunk mást.

Ezzel szemben az igazság az, hogy egész Európában Magyar Péter NÉPPÁRTI főnökei, Ursula von der Leyen és Manfred Weber vezénylik a háborúpárti különítményt. Ők adták parancsba, hogy uniós katonákat kell küldeni Ukrajnába.

Nem véletlen, hogy azokban az országokban, amelyekben az Európai Néppárt valamelyik tagpártja vezeti a kormányt, sorra vezetik vissza a kötelező katonai szolgálatot.”