11. 02.
vasárnap
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
11. 02.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Ursula von der Leyen Manfred Weber hazugság Magyar Péter sorkatonaság Európai Néppárt

Végső elkeseredés… Magyar Péter éppen azzal próbálja etetni követőit, hogy a Fidesz be akarja vezetni a sorkatonaságot

2025. november 02. 13:37

Ezzel szemben az igazság az, hogy egész Európában Magyar Péter NÉPPÁRTI főnökei, Ursula von der Leyen és Manfred Weber vezénylik a háborúpárti különítményt.

2025. november 02. 13:37
Németh Balázs
Németh Balázs
„Végső elkeseredés…

Magyar Péter ismét lenézi és megalázza még a saját (jobb sorsra érdemes!) követőit is.

A Facebookon éppen azzal próbálja etetni őket, hogy a Fidesz be akarja vezetni a sorkatonaságot. Ami természetesen hazugság. Mondjuk a kétszínű Magyar Pétertől nem is várhatunk mást.

Ezzel szemben az igazság az, hogy egész Európában Magyar Péter NÉPPÁRTI főnökei, Ursula von der Leyen és Manfred Weber vezénylik a háborúpárti különítményt. Ők adták parancsba, hogy uniós katonákat kell küldeni Ukrajnába.

Nem véletlen, hogy azokban az országokban, amelyekben az Európai Néppárt valamelyik tagpártja vezeti a kormányt, sorra vezetik vissza a kötelező katonai szolgálatot.”

Nyitókép: Facebook

tapir32
2025. november 02. 13:54
Soha, semelyik párt és kormány nem tett annyit a gyerekekért, a gyermekvédelemért, a családokért és az ifjúságért mint a Fidesz-KDNP és az Orbán kormányok! Pl. SzJA mentesség, CSOK, Otthon Start stb. Magyar Péter el akarja törölni a rezsicsökkentést és a rezsitámogatást. A rezsicsökkentés eltörlésével a családok és nyugdíjasok tömegeit nyomorítja meg anyagilag. A rezsitámogatás eltörlésével az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények tömegeit sodorja lehetetlen helyzetbe, továbbá számos kis- és középvállalkozót lehetetlenít el. Magyar Péter a nemzet ellensége!
kobi40
2025. november 02. 13:48 Szerkesztve
Már a gyakorikerdesek is tele van ezekkel a hazugságokkal. Nagggyon dógoznak Poloska "büdös szájú agyhalottjai" (by Poloska) :-D
londonbaby
2025. november 02. 13:45
belbuda . né máááá beszél a Poloskás új kólás doboza !!!!
belbuda
2025. november 02. 13:44
Az Únióban az egyetlen agresszorpárti kormány a magyar. Ez a nemzet szégyene. Amúgy emlékeimben,talán Brezsnyev elvtárs harcolt annyit a békéért,mint napjainkban a hazaáruló potrohos tolvaj…💁
