Tessék szépen megérteni, hogy az EU pedig semmi esetre sem birodalom, és nem is akar, NEM AKAR azzá lenni!!!

Mindezek után vizsgáljuk meg kissé közelebbről az elhangzó érveket.

Egy. Az önkéntes tagság igaz – elsőre legalábbis, mert kár, hogy itt is van apróbetűs rész.

Merthogy – ha már mindig sántító történelmi analógia – ennyi erővel a Habsburg Birodalom része is önként lett a török kiűzése utáni Magyarország, hiszen a rendek önként és egyhangú felkiáltással ajánlották életüket és vérüket. Csak az ünneprontó Ugocsa ne lenne, mindjárt megérkezne a vágyott egység és a földre szállt Paradicsom tökélye, mint hozadék.

Kettő. A kilépés lehetősége is igaz – elvileg. A gyakorlat és a realitás ugyanakkor inkább az, hogy – Kohán kolléga találó analógiájával élve – a „hányni lehet, kilépni nem érdemes” hasonlat írja le jól ezt az abszurd love and hate relationshipet. És ha már lépés: az „aki nem lép egyszerre, legfeljebb nyakába csomózott, örökmozgó szupermérföldkövet kap estére, de abból legalább jó sokat” elve sem épp az, amiről az alapító szerződések (esetünkben a belépés) mézesheteinek idejében eredetileg szó volt. A lényeg ugyanakkor, hogy „a huxittal való minden ellenzéki riogatás ellenére ezügyben már rég mögöttünk van a point of no return” – ennyi.