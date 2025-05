Összehangoltan támadják a nyugati kormányok Izraelt

2025. május 21. 14:12

Spanyolok fegyverembargót vezetnének be, britek gazdasági tárgyalást állítottak le, most pedig az EU is bejelentést tett.

2025. május 21. 14:12 7 p 1 2 12 Mentés

Az Európai Unió, Kaja Kallas vezetésével bejelentette, hogy felülvizsgálja az Izrael és az EU közötti politikai és gazdasági társulási megállapodást, hivatkozva a Gázai övezetben kialakult „katasztrofális” humanitárius helyzetre. A lépés, amelyet Hollandia kezdeményezett, és számos EU-tagállam támogat, Izrael szerint egyoldalúan figyelmen kívül hagyja a konfliktus összetettségét, és igazságtalanul démonizálja az országot – írta a Politico. Marc Botenga, az Európai Parlament Külügyi Bizottságának baloldali csoportkoordinátora üdvözölte az Izrael-EU megállapodás felülvizsgálatát, de hozzátette: „Izrael továbbra is fegyvereket és közpénzeket kap Európától. Ez a népirtással és etnikai tisztogatással való teljes bűnrészesség felháborító. Azonnali fegyverembargóra van szükség Izrael ellen, és az EU-Izrael Társulási Megállapodás azonnali felfüggesztésére.” Az Egyesült Királyság kedden felfüggesztette a szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat Izraellel. Jöhet a spanyol fegyverembargó A spanyol parlament kedden elfogadott egy nem kötelező érvényű indítványt, amelyben felszólította a kormányt, hogy vezessen be fegyverembargót Izraellel szemben válaszul a gázai katonai műveletekre. A jobbközép Néppárt (PP) és a jobboldali Vox a javaslat ellen szavazott, míg az összes többi – baloldali és liberális – párt támogatta azt. A Gázai övezet helyzete valóban súlyos, de Izrael álláspontja szerint a vádak, miszerint szándékosan akadályozza a humanitárius segélyek bejutását, túlzóak és elfogultak. Az izraeli kormány hangsúlyozta, hogy a Hamász fegyveres csoport által 2023. október 7-én elkövetett terrortámadás – amely során több mint 1200 izraeli civilt gyilkoltak meg, és számos túszt ejtettek – váltotta ki a jelenlegi katonai műveleteket. Izrael szerint a Hamász szándékosan használja a civil lakosságot emberi pajzsként, és a segélyek elosztását is akadályozza, ami hozzájárul a humanitárius válság súlyosbodásához. Az EU döntése, hogy felülvizsgálja a 2000-ben aláírt EU-Izrael Társulási Megállapodást, olyan ellenséges diplomáciai jelzés, amely Izrael szerint figyelmen kívül hagyja az ország biztonsági kihívásait. Az izraeli kormány álláspontja szerint a Gázai övezetben zajló műveletek a Hamász infrastruktúrájának felszámolására irányulnak, amely továbbra is fenyegetést jelent Izrael lakosságára. Kaja Kallas kijelentése, miszerint „nyomásgyakorlásra van szükség” a helyzet megváltoztatásához, Izrael szerint figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy az ország már most is jelentős erőfeszítéseket tesz a civil lakosság szenvedésének enyhítésére, miközben a Hamász folyamatos rakétatámadásai és terrorista tevékenysége miatt kénytelen védekezni. Az izraeli vezetés szerint az EU-nak és a nemzetközi közösségnek a Hamászra kellene nyomást gyakorolnia, hogy engedje el a túszokat és hagyjon fel a terrorista tevékenységgel, amely a konfliktus gyökere. Hollandia külügyminisztere, Caspar Veldkamp által kezdeményezett felülvizsgálat, amely a megállapodás 2. cikkének áttekintésére irányul, Izrael szerint egyoldalú és igazságtalan megközelítést tükröz. Az izraeli kormány arra kéri az EU-t, hogy vegye figyelembe a teljes képet, és támogassa a tűzszüneti tárgyalásokat, amelyek a túszok kiszabadítását és a humanitárius segélyek akadálytalan áramlását is lehetővé tennék. Izrael hangsúlyozza, hogy a békés megoldás érdekében tett erőfeszítéseket nem szabad aláásni olyan lépésekkel, amelyek csak tovább mélyítik a megosztottságot és figyelmen kívül hagyják a konfliktus kiváltó okait. Az izraeli kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy megvédje polgárait, miközben humanitárius kötelezettségeit is teljesíti, és arra kéri az EU-t, hogy kiegyensúlyozott és konstruktív párbeszédet folytasson a helyzet valódi megoldása érdekében.

***

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.