Nem várt helyen bukkant fel a felszívódott magyarellenes román elnökjelölt (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, eltűnt a TikTokról George Simion hivatalos kampányoldala, és a politikus Facebook-oldala is elérhetetlenné vált.

A közösségi média platformokon tapasztalt változások nagy visszhangot keltettek, hiszen Simion az elnökválasztás második fordulójának egyik esélyes jelöltje.

Simion mégsem tűnt el teljesen

Lapunk egy gyors keresés után felfedezte, hogy Simion X-fiókja továbbra is aktív, és a politikus rendszeresen posztol rajta. A kampány véghajrájában például egy meglehetősen szokatlan helyről, egy fodrászatból jelentkezett be, ezzel is közelebb hozva magát a választókhoz.

Később a politikus egy másik bejegyzésében még azt is tisztázta, hogy a TikTok- és Facebook-oldalait saját maga törölte.

Vasárnap délelőtt pedig arról számolt be az X-en, hogy ő is leadta szavazatát az elnökválasztás második fordulójában, tovább erősítve jelenlétét a kampányban.

Simion bejelentkezését a fodrásztól az alábbiakban tekintheti meg:

***

Az EU és a NATO sorsa forog kockán Május 18-a igazi választási „szuper vasárnap” Európában, hiszen három országban – Romániában, Lengyelországban és Portugáliában – is fontos választásokat tartanak. Romániában a jogállami kérdések is kiemelten szerepelnek, miközben az Európai Unió vezetése, élén a Néppárttal mélyen hallgat. A választások nemcsak az érintett országok belpolitikáját befolyásolhatják, hanem az Európai Unió és a NATO egységét is próbára tehetik. Romániában a szélsőjobboldal esetleges győzelme az európabarát irányvonalat veszélyeztetheti, Lengyelországban a liberális és nemzeti-konzervatív erők közötti harc dőlhet el, míg Portugáliában a politikai stabilitás a tét. A választási eredmények fényében kirajzolódhat, hogy a nacionalista és euroszkeptikus mozgalmak tovább erősödnek-e, vagy a mérsékelt, nyugatbarát erők képesek lesznek visszaszorítani őket.

Nyitókép forrása: Daniel MIHAILESCU / AFP