Fokozódik a feszültség az atomhatalmak között: hiába a biznisz Trumppal, Kína nem adja át az irányítást

Hiába kötött 90 napos kereskedelmi tűzszünetet az Egyesült Államokkal, Kína nem hajlandó enyhíteni a ritkaföldfémek kivitelére vonatkozó szigorú ellenőrzési rendszerén – írta meg a CNN. Bár Genfben a múlt héten megállapodtak a vámok ideiglenes visszavonásáról, a kínai hatóságok nem jeleztek változást a ritkaföldfémek és az azokból készült mágnesek exportját érintő intézkedésekben –

ezzel továbbra is stratégiai nyomásgyakorlási eszközként használva ezt a kulcsfontosságú nyersanyagot.

A ritkaföldfémek – például a diszprózium és a terbium – nélkülözhetetlenek számos modern technológiában: okostelefonok, elektromos járművek, valamint csúcstechnológiás fegyverek, például az F–35-ös vadászgépek és rakétarendszerek működéséhez is elengedhetetlenek.

A világ ritkaföldfém-ellátása Kína kezében összpontosul, amely nem csupán a kitermelésben, hanem a feldolgozásban is dominál.

A kínai kormány áprilisban vezette be az új exportengedélyeztetési rendszert, amely minden szállítmány esetében egyedi engedélyhez köti a kivitel lehetőségét.

Bár az amerikai kereskedelmi képviselő, Jamieson Greer úgy nyilatkozott, hogy Kína vállalta az exportkorlátozások feloldását, ennek egyelőre semmilyen kézzelfogható nyoma nincs. Épp ellenkezőleg: a kínai hatóságok május 12-én megerősítették a ritkaföldfémek csempészése elleni fellépésüket, valamint fokozott ellenőrzést ígértek a teljes ellátási láncban. Ezzel párhuzamosan elindult ugyan az exportengedélyek kiadása – például a német Volkswagen is kapott szállítmányokra szóló engedélyeket –

de az új rendszer szigorúsága és átláthatatlansága továbbra is komoly bizonytalanságot okoz az amerikai vállalatok körében, különösen a hadiiparban.

A szakértők szerint Kína célja nem pusztán a nyersanyagok védelme, hanem az is, hogy beleszólása legyen abba, ki és mire használja fel ezeket a stratégiai jelentőségű anyagokat. A rendszer lehetővé teszi, hogy Peking betekintést nyerjen a külföldi felhasználók ellátási láncaiba, és – adott esetben – késleltesse vagy megtagadja az engedélyek kiadását. Thomas Kruemmer, a szingapúri Ginger International Trade and Investment szakértője szerint

különösen az amerikai védelmi ipar cégeivel szemben számíthatunk ilyen akadályoztatásra, akár az önként vállalt 45 napos engedélyezési határidő túllépésével is.

A ritkaföldfémek exportja így egyre inkább geopolitikai fegyverré válik Peking kezében. A múltban Kína már korlátozta Japánba irányuló szállításait területi vita miatt, újabban pedig betiltotta a ritkaföldfémek szétválasztási technológiájának exportját is. Emellett más kritikus ásványokra – például galliumra és germániumra – is exporttilalmat vezetett be az USA-val szemben.

A Volkswagennek adott engedélyek egyértelmű politikai üzenetet is hordoznak: Kína így erősíti kapcsolatait Németországgal, miközben Washington és Berlin között feszültségek alakultak ki Kína megítélésében. A szakértők szerint az engedélyezési rendszer a jövőben is megmarad, mint a kínai külpolitika egyik fontos eszköze.