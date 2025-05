Ez a szer állítja talpra az élőhalott katonákat az ukrán fronton

Míg 2023 év végén arról szóltak a hírek, hogy az ukrán parlament megszavazta az orvosi marihuána legalizálását, többek között a katonák poszttraumás stressz-szindróma kezelésére, addig azóta keményebb lett a helyzet.

Ugyanis az Independent értesülése szerint

már illegális partidroggal, állatnyugatóval és harctéri altatóval hozzák vissza „Ukrajna élőhalottait” a valóságba.

Úgy tűnik tehát, hogy utat talált magának a kutatók és egyes orvosok által a nehezen kezelhető depresszióra már most alkalmazott ketamin a katonai rehabilitációban.

„Spirituális melegséget” és új élményeket nyújt

A lap több olyan ukrán katonával is beszélt, aki a harcok nyomán poszttraumás stressz szindrómától (PTSD) szenved és az állatnyugatóként is engedélyezett szert szedi.

Egyikük Kátya, aki 19 éves korában csatlakozott a tengerészgyalogsághoz. Felidézte, hogy szolgálata alatt éles helyzetekben, tűz alatt evakuálta a sebesülteket, és egyszer egy robbanás úgy a földhöz vágta, hogy megsérült a koponyája. Valamint arra is emlékszik, amikor egy 155 mm-es tüzérségi lövedék csapódott be mellette, de nem robbant fel.

A fiatal nő az Independentnek arról is beszélt, hogy

nem tud aludni, nehezére esik a beszéd, és ezek mellett „bénító fejfájások gyötrik”.

De Kátya megjárta a bahmuti „húsdarálót” is, ami mind mentálisan, mind fizikálisan kikészítette. 44 kilóra fogyott, miközben nagyon agresszíven viselkedett, mindezeket pedig a gyász is tetézte, amit bátyja harctéri halála után élt át. Ekkor döntött úgy, hogy kipróbálja a Kijevhez közeli Liszova Poljana pszichiátriai kórházban, a poszttraumás veteránoknak adott újfajta kezelést, melyre úgy emlékezett vissza, hogy

az „spirituális melegség” érzését és új élményeket nyújtott neki.

Elmondása szerint a legtraumatikusabb élményeinek mélyére tudott leásni, ami visszahozta a jelenbe.

Megtanultam a jelenben élni és jövőképet alkotni”

– fogalmazott a fiatal nő.

Mint ismert, a poszttraumás stresszt a mindennapi életben felmerülő traumáknál jóval súlyosabb megrázkódtatások váltják ki. A sokk megzavarja két fontos agyi régió, a hippokampusz és az amigdala működését, amelyek az emlékek elraktározását, a fenyegetésekre adott reakciókat, az érzelmeket és a bejövő ingerek racionális elemzését szabályozzák. Az eredmény az, hogy a PTSD-ben szenvedők a valóságosnál jóval súlyosabbnak élik meg a potenciális veszélyt és kognitív képességeik is visszaesnek.

„Nem eufórikus élmény, de elviselhető”

A kórház orvosai a lapnak rámutattak, hogy a beszélgetős terápiákkal szemben – melyek csak az évek alatt hoztak eredményeket – a szoros felügyelet alatt végzett ketaminos kezelés „meglepően gyors” eredményeket hozott.

„Azért érdeklődünk a pszichedelikus terápia iránt, mert gyorsabb eredményeket hoz. És

azért is szükségünk van rá, mert gyorsabban kell visszajuttatnunk az embereket a frontra”

– így indokolta a lapnak az egyik orvos, hogy miért alkalmaznak olyan szert, amit emberi használatra még nem is hagytak jóvá.

Az Independent továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy a statisztikák is „beszédesek”: a Liszova Poljanán ápolt katonák mintegy 80 százaléka került vissza a hadseregbe.

Ugyanakkor itt megjegyezték, hogy bár a depresszió és a poszttraumás stressz-szindróma (kísérleti) kezelésében „figyelemre méltó” sikereket értek el ketaminnal, melyről több tanulmány is beszámolt, viszont a tudósok azt is megállapították, hogy további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy ezt érdemben is megerősíthessék.

A kezelés részleteit is ismertették. Mint írták, a betegek a ketaminos eljárás előtt, közben és után intenzív terápiát kapnak. A szert felügyelet mellett, gyakran bekötött szemmel és nyugtató zenét játszó fülhallgatót viselve veszik be. Ennek hatására „mélyen a tudatalattijukba” kerülnek.

Bár több tanulmány szerint az ilyen pszichedelikus terápiák segítenek helyreállítani az agy „kiégett áramköreit”, nem kellemesek. Erről az egyik lapnak nyilatkozó ukrán orvos azt mondta, hogy

ez valóban nem valami eufórikus élmény. Többnyire inkább fájdalmas és kemény.

De abból, amit a betegeimtől hallok, azt szűrtem le, hogy elviselhető. Olyasvalami, amin keresztül lehet menni” – magyarázta.

Az Independent cikkében idézte még a kutatók azon megjegyzését is, hogy a hallucinációkat okozó ketamin, amely a testen kívüli, diszasszociációs élményeket idéz elő, túladagolva összefüggésbe hozható a húgyhólyag és az idegrendszer károsodásával. Ezért nem meglepő, hogy a szerrel kísérletező orvosok általában csak nagyon kis adagokat alkalmaznak. Ugyanakkor előre tekintve arról is beszéltek, hogy a kutatás elvezethet egy olyan, a szintén az agyi NMDA-receptorokat blokkoló gyógyszer létrehozásához is, amelynek már nem lesznek olyan mellékhatásai, mint a ketaminnak.

Elon Musk is élt vele Emlékezetes, hogy Elon Musk milliárdos is vallott korábban a ketaminhasználatról. A Tesla-vezér arról beszélt, hogy saját, depressziós tünetei miatt javasolták neki a ketaminterápiát. A szert azonban eddig nem hagyta jóvá az amerikai gyógyszerészeti felügyelet, az FDA. Ami engedélyt kapott, az egy hasonló molekula, az orrsprayként alkalmazható eszketamin. Musk a CNN összeállítása szerint nem titkolta, hogy szerinte jobb „néha” ketamint szedni, mint a hagyományosabb, SSRI-gyógyszerekkel „zombivá változtatni” a depressziótól szenvedőket.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Oleh Arkhanhorodsky / Global Images Ukraine via Getty Images