Elkérte a brit lap a magyar családpolitika titkát, Orbán Balázs elárulta

A világ nagy részét sújtó demográfiai krízis témájában esszésorozatot indított a brit The Telegraph, melynek keretében a magyar családpolitika titkára is kíváncsiak voltak. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója írásában bemutatta, mi is történt a demográfia ügyében Magyarországon az elmúlt tizenöt évben.

Orbán leszögezte: bár a liberálisok éveken át kardoskodtak amellett, hogy a születésszám csökkenésére a tömeges bevándorlás a megoldás,

„Magyarország ezt a gondolatot szigorúan visszautasította, felismervén a kárt, amit a társadalomnak az ellenőrizetlen bevándorlás okozhat”.

Az ugyanis társadalmi és politikai destabilizációhoz vezet, nem véletlen, hogy Magyarország „zéró toleranciát hirdetett” iránta. Orbán Balázs kiemelte: az USA-ban 2024-ben a Gallup felmérése szerint már 55 százaléknyian gondolják úgy, hogy az illegális bevándorlást csökkenteni kellene, ami 1995 óta a legmagasabb arány. „Ha a bevándorlást a helyi népességnövekedés helyettesítésére használják, az katasztrofális” – fogalmazott a politikai igazgató, aki szerint „világosan ki kell mondani, hogy a demográfiai hanyatlásra nem a migráció a megoldás”, helyette a születésszám növekedésére kell koncentrálni.

Orbán emlékeztet: számos kutatás mutatja ki, hogy az emberek a fejlett országokban is kevesebb gyermeket vállalnak, mint amennyit szívesen vállalnának.

Ezt felismerve a jó családpolitika „nem idejétmúlt szerepekbe kényszeríti bele a nőket, hanem olyan környezetet teremt, amelyben a családalapítás kompatibilis a személyes és szakmai ambíciókkal”. A magyar családpolitika „támogatja a nők karriercéljait is az anyaság mellett”, ennek részeként sikerült szinte teljesen eltüntetni a nemek közötti fizetésbeli különbségeket.

Orbán felsorolt néhány példát is a magyar családpolitika eszköztárából: ilyen, hogy a nők szülés után három évig otthon maradhatnak, és az első félévben még több pénzt is kapnak ezért, mint a fizetésük volt, hiszen a teljes korábbi bruttójukat hazavihetik. Emellett a 30 év alatti nők szja-mentesek, akárcsak a legalább két gyermeket szült anyák, s rendelkezésre áll a városi, illetve vidéki csok, a babaváró hitel. A magyar családpolitika három pillére Orbán Balázs szerint az, hogy a családok jövedelmét növelni kell, hogy meglegyen a családalapítás pénzügyi alapja; másrészt a lakhatást támogatni kell, mert otthon nélkül nem lehet családot alapítani; harmadrészt pedig garantálni kell a nők hosszú távú anyagi biztonságát, mert „sok nő szeretne családot, viszont fél attól, hogy az anyaság egzisztenciális kockázatot jelentene”.

A miniszterelnök politikai igazgatója leírja:

mindennek eredményeképpen Magyarország 2023-ra Európa harmadik legjobb teljes termékenységi arányszámát produkálta, miközben 2010-ben még az utolsó volt az uniós tagállamok között,

kétszázezerrel több gyermek született, mint amennyi a korábbi demográfiai trendek folytatódása esetén született volna, s ez „jelentős részben a célzott kormányzati családtámogatási intézkedéseknek köszönhető”. Emellett sikerült elérni azt is, hogy jelentősen növekedjen a házasságok száma és csökkenjen a válásoké, sőt, még az abortuszok számát is sikerült úgy lejjebb tornászni, hogy ahhoz semmiféle szigorító intézkedés nem kellett. Az egész Európai Unióban Magyarország érte el a legnagyobb fajlagos születésszám-növekedést a 20-39 éves nőkre vetítve. „Magyarországon kevesebb szülőképes nő van, de ők több gyermeket szülnek” – összegzi Orbána magyar családpolitika eredményeit. Zárásul megjegyzi: „Magyarország víziója nem áll meg a határainkon, nemzetközi koalíció építésén dolgozunk, melynek alapja a családpolitika és a demográfiai megújulás”.

Nyitókép: Orbán Balázs/Facebook