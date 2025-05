Brüsszel bábja vagy szuverenista lesz-e az elnök – Marcin Romanowski a lengyel elnökválasztás tétjéről

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, Lengyelországban vasárnap tartották az elnökválasztás első fordulóját, amelyből a kormányzó Polgári Platform (PO) jelöltje, Varsó polgármestere, Rafał Trzaskowski, és a legnagyobb ellenzéki párt jelöltje, Karol Nawrocki jutott be a második fordulóba. Bár az első fordulót Trzaskowski nyerte, még a jobboldali PiS reményeit is felülmúlta Nawrocki sikere, aki kevesebb mint két százalékkal maradt le az első helyről, így nagy esélyesként szállhat versenybe a június 1-i második fordulóban.