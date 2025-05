Lezárták az urnákat a lengyelek: Tuskék jelöltje nyerte az államfőválasztás első fordulóját

Az este 9 órai urnazárással véget ért az államfőválasztás első fordulója Lengyelországban.

Rafał Trzaskowski, Varsó liberális polgármestere szűk győzelmet aratott a szavazatok 30,8 százalékával a jobboldali a Karol Nawrocki ellen, aki az Ipsos exit poll adatai szerint a voksok 29,1 százalékát szerezte meg. Így a két jelölt között dől el a június 1-jei második fordulóban, hogy ki lesz Lengyelország következő köztársasági elnöke.

A vasárnapi választás tétje óriási

A lengyel köztársasági elnök legfeljebb két ciklust tölthet be, ezért Andrzej Duda jelenlegi államfő már nem szerepel a jelöltek között. A vasárnapi választás tétje óriási, mivel Lengyelországban a köztársasági elnök nem csak protokolláris szerepet tölt be. Kezdeményezhet törvényjavaslatokat, beleszólhat a külpolitikába, a fegyveres erők főparancsnoka és megvétózhatja a parlament által elfogadott törvényeket is.

A lengyel parlamentben (szejm) a képviselők háromötödös többségre van szüksége ahhoz, hogy az államfői vétót megakadályozzák, ám a Donalt Tusk vezette lengyel kormány csak egyszerű többséggel bír. Éppen ezért óriási tétje van a választásnak.

A legnagyobb kormánypárt, a Polgári Koalíció jelöltje Rafał Trzaskowski, aki 2018 óta Varsó polgármestere és a 2020-as választáson alig maradt le Duda mögött. A verseny tehát nem csak politikailag rendkívül fontos, de szoros eredmény várható, így várhatóan csak június 1-én, a második forduló után lesz eredmény. Trzaskowski győzelme a európabarát, liberális politikát erősítené, míg Nawrocki sikere a nemzeti-konzervatív tábor megerősödését hozhatja.

A geopolitikai feszültségek, például az ukrajnai háború és a belarusz határon zajló migrációs válság miatt a nemzetbiztonság és a migráció kérdései határozzák meg a kampányt.

Az ellenzékbe szorult Jog és Igazságosság (PiS) párt által támogatott, független jelöltként induló Karol Nawrocki történész, aki viszonylag új szereplőnek számít a lengyel politikában, ugyanakkor Jaroslaw Kaczynski PiS-elnök személyesen is támogatja.

A Donald Tusk vezette Polgári Platform (PO) jelöltje, Rafał Trzaskowski a friss mérések szerint 32,7 százalékkal vezet, őt követi a Jog és Igazságosság (PiS) jelöltje, Karol Nawrocki, a Nemzeti Emlékezet Intézetének igazgatója 27,5 százalékkal. A harmadik helyen a jobboldali Konföderáció jelöltje, Sławomir Mentzen áll 13,7 százalékkal.

A legvalószínűbb forgatókönyvek szerint a második forduló Trzaskowski és Nawrocki között dől el. Trzaskowski számára a kulcs a jobbközép, balközép és progresszív szavazók (PO, Lengyelország 2050, Lewica) egyben tartása, ami 2023-ban Tusk kormányalakítását is lehetővé tette.

A Mandiner korábban már beszámolt róla, Nawrocki sikere ugyanakkor Mentzen támogatóinak mozgósításán múlik, különösen az ország keleti vajdaságaiban, ahol a PiS hagyományosan erős. Lengyelországban a város-vidék és a kelet-nyugat megosztottság egyaránt meghatározza a választásokat, így Trzaskowski a nagyvárosokra és a nyugati országrészre, Nawrocki pedig a vidéki és keleti szavazókra támaszkodhat.