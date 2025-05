BBC: A tavalyi év volt az oroszoknak a leghalálosabb

Az ukrajnai háború kitörése óta a 2024-es év volt a leghalálosabb az orosz hadsereg számára – írta a BBC. A portál cikke szerint tavaly legalább 45 287 katonát veszítettek az oroszok, ami majdnem háromszorosa a háború első évében elszenvedett veszteségeiknek, és jelentősen meghaladja a 2023-as adatokat.

A BBC becslései szerint Oroszország átlagosan 27 katona adta vérét minden egyes elfoglalt ukrán négyzetkilométerért.

A portál által összesített, nyíltan elérhető forrásokból az derült ki, hogy Oroszország eddig 106 745 katonát veszített, de a brit közmédia szerint ez a szám a valóságban „sokkal magasabb”.

A háború első két évében, 2022-ben és 2023-ban az orosz veszteségek hullámszerű mintát követtek: a heves harcok során magas veszteségek váltakoztak viszonylagos nyugalommal.

2023-ban például a legtöbb áldozat január és március között esett, amikor az orosz erők Vuhledar és Bahmut városokért folytattak harcokat. A BBC szerint Oroszország a háború első évében legalább 17 890 katonát veszített. Ez a szám nem tartalmazza a Kelet-Ukrajnában működő két szakadár köztársaság veszteségeit. 2023-ban ez a szám 37 633-ra emelkedett.

Az amerikai Háborús Tanulmányok Intézete (Institute for the Study of War) becslései szerint 2024 szeptemberétől novemberig az orosz erők 2356 négyzetkilométer ukrán területet foglaltak el.

2024-ben az ISW szerint Oroszország összesen 4168 négyzetkilométer területet foglalt el.

A BBC feltételezése szerint, ha a 45 287 megerősített haláleset 2024-ben a teljes szám körülbelül 40 százalékát teszi ki, akkor a teljes szám körülbelül 112 000 halott lehet. Ez azt jelenti, hogy minden elfoglalt négyzetkilométerért 27 orosz katona halt meg.

Oroszország képes pótolni a veszteségeket

„Az orosz toborzás 2024 második felében nőtt, és meghaladta az orosz veszteségeket, lehetővé téve Moszkva számára további alakulatok létrehozását” – mondta a BBC-nek Michael Kofman amerikai katonai elemző.