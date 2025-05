Akár már ma felszállhat a fehér füst – rövidesen kiderül, ki követi Ferenc pápát Szent Péter trónján

Szerdán veszi kezdetét a katolikus egyház új vezetőjének megválasztása a Vatikánban. A konklávén azok a bíborosok vesznek részt, akik a pápa halálának pillanatában még nem töltötték be a 80. életévüket. A 135 választásra jogosult bíboros közül 133-an jelentek meg a Michelangelo freskóiról híres Sixtus-kápolnában, ahol várhatóan több szavazási fordulóra is sor kerül, amíg a kétharmados többség össze nem gyűlik egy jelölt mögött. A pápaválasztás menetéről lapunk is közölt már több összeállítást, melyből az olvasók megismerhetik a katolikus egyház életében döntő esemény fontosabb sarokköveit.

Az új egyházfő várhatóan a választók közül kerül ki, noha elméletileg minden nem házas, katolikus férfi választható pápává. A gyakorlat azonban régóta másként alakul, hiszen a bíborosok évszázadok óta mindig saját soraikból választanak pápát.