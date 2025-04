„Végtelenített csuklógyakorlat” – Schiffer szerint nem a jogállamiság a cél, hanem Orbán megbuktatása

Végtelenített csuklógyakorlat

Schiffer szerint az ilyen és ehhez hasonló megnyilvánulások csak azt erősítik meg, az Európai Bizottság követelései „sohasem a lényeget célozták”, és az egész mechanizmus csupán egy „végtelenített csuklógyakorlat”. Úgy véli, a valódi jogállamisági problémák nem most, hanem „2010 őszén” kezdődtek, de akkor „Freund, Reding, Reynders és a többiek” hallgattak. A volt politikus szerint ha valóban a problémák megoldása lett volna a cél, „Orbán nagy duzzogva azokat teljesíti is”. Ehelyett azonban

világosan látható, hogy a cél nem más, mint a kormány megbuktatása

– mondja Schiffer.

Schiffer bejegyzésére lapunk külpolitikai újságírója, Kohán Mátyás is reagált. „»Happy to see it stings.« Hatmillió forintos fizetés árnyas hűvöséből, úgy, hogy egyébként azoknak a német adófizetőknek, akik beszavazták oda ezt a nyomorultat, a ciklus végére tízéves munkájából nulla hasznuk van” – írta az majd hozzátette:

Az a jó, ha »stings« a magyar kkv-knak, közlekedőknek, betegeknek, nehogy kiderüljön, hogy a jobboldali kormányzás abszolút nem rosszabb a magyaroknak, mint a brüsszelita.

„Undorodom ezektől. Balszerencséjükre még így sem rosszabb, hogy Freundék nagyon dolgoznak azon, hogy az legyen.” – tette hozzá.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

***