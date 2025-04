Ezen elkezd háborogni Kovács államtitkár az X-en, mire megjelenik Daniel Freund, úgyismint a magyar jogállamisági megfelelőségi mechanizmus egyik tárgyalója és annyit vet oda: »Happy to see it stings« Ez így kerek.

A magyar jogállamiságra a legnagyobb csapást 2010. őszén mérték. Akkor nem csak Freund hallgatott, hanem az összes azóta megvilágosodott, úgynevezett csalódott fideszes (jó, igazságtalan vagyok: nem mindegyik hallgatott, mert volt olyan, aki a korabeli lakájmédiában gúnyolódott rajtunk, akkori tiltakozó ellenzéki képviselőkön).

Ha Freund, Reding, a pénzmosással vádolt Reynders meg a többiek mondjuk a lényegi jogállamisági problémákat állítják fókuszba az elmúlt években, akkor az a »veszély« fenyeget, hogy a végén még Orbán nagy duzzogva azokat teljesíti, mondjuk a totál felesleges főhatóság felállítása helyett. A cél azonban – úgy tűnik – egyetlen percig sem a létező magyar jogállamisági problémák megoldása volt, hanem egy végtelenített csuklógyakorlat.

Most kéne kiszállnia Magyarországnak az OBT-tagok mandátumáról, a bírósági mellékhelyiségek állapotáról és egyéb figyelemelterelő dolgokról folytatott, megalázó macska-egér játékból.

Ettől még persze a jogállamisági problémáink itt maradnak velünk. Csakhogy az Európai Bizottság újabb-és-újabb kondicionalitási elvárásai sohasem a lényeget célozták. A miértre most választ kaptunk Freund úrtól. A cél ugyanis nem a magyar jogállamisági problémák orvoslása, hanem a kormánybuktatás.”