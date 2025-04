Újabb nagy lépés előtt az emberiség: az űrből vehetik fel a harcot a rák és a cukorbetegség ellen

Az Axiom Mission 4 elnevezésű projekt egy privát űrrepülési programot takar a Nemzetközi Űrállomásra, a program tervezése, a kiképzés és maga a küldetés az amerikai állami űrhivatal, a NASA, az Európai Űrügynökség (ESA), valamint két amerikai magáncég, az Axiom Space és az Elon Musk által alapított SpaceX együttműködésében valósul meg.

A hamarosan „útra kelő” négy űrhajós a SpaceX Dragon űrhajóján indul majd el a 14 napos küldetésére május 29-én,

a misszióban Kapu Tibor mellett részt vesz Shubhanshu Shukla az indiai űrkutatási szervezet, az ISRO színeiben; Peggy Whitson, a NASA asztronautája és az európai űrkutatási hivatal, az ESA által delegált lengyel űrhajós, Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Kedden, egy hónappal a küldetés előtt online sajtótájékoztatót tartottak a misszióban részt vevő országok és szervezetek képviselői, akik ismertették az Ax-4-re tervezett mikrogravitációs kutatásokat, tudományos kísérleteket és technológiai bemutatókat egyaránt. A bevezetőben elhangzott, hogy

a küldetés mintegy 60 tudományos vizsgálatot foglal magába, melyeket 31 ország pályázatai közül választottak ki, ezzel is új rekordot állítva fel az Axiom Space küldetések történetében.

Lucie Low, az Axiom Space vezető kutatója emlékeztette a hallgatóságot, hogy az Axiom Space eddig három sikeres küldetést teljesített három év alatt, és a május végén megvalósuló így már a negyedik lesz a sorban. „Eddig több mint 100 kutatással kapcsolatos tevékenységet végeztünk több mint 50 partnerrel, valamint 75-nél is több ismeretterjesztő és médiarendezvényen vettünk részt – így érve el nagy tömegeket szerte a világon” – sorolta.

Low azzal folytatta, hogy a küldetéseiken eddig 11 nemzet tagjai képviseltették magukat, és lehetőséget nyitottak olyan országok számára is, amelyeknek eddig csak a Nemzetközi Űrállomás különböző partnerein keresztül volt hozzáférésük a világűrhöz. A vezető kutató megjegyezte, hogy mindezeken túl úgynevezett magánűrhajós küldetéseket is lebonyolítanak, melyek egyfajta felkészülést jelentenek kommunikációs, koordinációs és képzési eljárások tesztelésére is.

Lucie Low a sajtótájékoztatón arra is felhívta a figyelmet, hogy az AX-4 küldetés egy nagy mérföldkő az emberi űrkutatás és a tudományos felfedezések területén. „Az AX-4 űrhajósai nemcsak saját nemzetüket képviselik majd az alacsony Föld körüli pályán, hanem tudományos kísérleteket hajtanak végre, és bemutatják hazájuk képességeit, előmozdítva ezzel az űrkutatási tevékenységeket” – húzta alá.

„Lengyel-magyar két jó barát” az űrben is

Tushar Fadness, az Indiai Űrkutatási Szervezet (ISRO) képviseletében arról beszélt, hogy a Nemzetközi Űrállomásra irányuló küldetés során több vezető indiai akadémiai intézmény és kutatólabor fogott össze. A kísérleteik a mikroalgák és cianobaktériumok növekedésétől az izomregenerációs vizsgálatoktól az űrbeli csíráztatáson át egészen az ember–gép interakciókig terjednek.

Ezután a Lengyel Űrügynökség képviseletében Monika Banaszek-Cymerman, a kutatási és innovációs osztály vezetője bejelentkezése során köszönetet mondott az Európai Űrügynökség munkatársainak is, akiknek köszönhetően Lengyelország is részesévé vált ennek a küldetésnek.

Ez egy történelmi pillanat Lengyelország számára, (…) hiszen 47 év után újra jelen lehetünk az űrben egy űrhajósunkkal”.

„Kísérleteink egyediek, a biotechnológia, technológia, anyagtudományok területéről származnak, de különösen fontos számunkra az emberi fiziológiára, pszichológiára és egyéb humánkutatásokra összpontosító rész is, amelyet a Visa-val és más partnerekkel közösen fejlesztünk a küldetés során” – ismertette a Lengyel Űrügynökség munkatársa.

A tájékoztatón felszólalt Nagy Balázs, a HUNOR Magyar Űrhajós Program kutatásfejlesztésért felelős igazgatója is. Nagy elmondta, hogy a HUNOR csapata felel a magyar tudományos tevékenységekért a Nemzetközi Űrállomáson. „Kutatóűrhajósunk, Kapu Tibor, mintegy 25 magyar kísérletet fog végezni, amelyek a humánkutatás, az élettudományok, a fizika, valamint a technikai demonstrációk területeit is lefedik. Ezeket az egyetemek és kutatóintézetek mellett magáncégek is fejlesztették” – hangzott el. Nagy Balázs végül leszögezte, hogy Magyarország számára is hatalmas megtiszteltetés ebben a projektben részt venni.