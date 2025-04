Szárnyal az AfD, közben a leendő német kancellárt egyre többen bírálják

Már most sokan bírálják a leendő német kancellárt

Mint fogalmaztak, a nemrég közölt közvélemény-kutatási adatok súlyos „politikai pofont” jelentenek a a konzervatív kancellárjelölt számára is. Ugyanis az AfD „szárnyalása” mellett az adatokból kitűnt az is, hogy csökken a kereszténydemokrata Friedrich Merzbe vetett bizalom. Még hozzá olyannyira, hogy a válaszadók mindössze 28 százaléka tartotta őt „megbízhatónak”, 70 százalékuk pedig pont az ellenkezőjét nyilatkozta. De a megkérdezettek többsége arra is rámutatott, hogy a leendő német kancellár mostanra a szavahihetőségét veszített el.

A hírcsatorna felidézte, hogy

megválasztása óta többen is bírálták a CDU-elnök Merzet politikai pálfordulásai miatt.

Többek között azt rótták fel neki, hogy a a leendő koalíciós partner SPD-vel együttműködve az ország rendkívüli és hosszú távú eladósodásával járó, 900 milliárd eurós pénzügyi programok elfogadásának és ennek érdekében az alkotmányban is rögzített adósságfék felfüggesztésének fő szószólójává vált. A választási kampányban ugyanis mindvégig az adósságfék érvényben tartása mellett érvelt, illetve a hitelfelvételek, az eladósodás határozott ellenzője volt.

Az érintett egyelőre nem nyilatkozott a fenti fejleményekkel kapcsolatban. Friedrich Merz korábban úgy foglalt állást, hogy legkésőbb áprilisi 29-én az általa vezetett koalíciós kormány leteheti a parlamenti esküt. Később azonban nem zárta ki, hogy ez későbbre csúszhat – idézte a német politikust az Infostart.

