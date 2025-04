Robert C. Castel: Az ukránok önfejűsége atomháborúhoz vezethet (VIDEÓ)

J. D. Vance amerikai alelnök úgy fogalmazott egy online interjúban, hogy Kijev nem fogja megnyerni a konfliktust, ha az ellenségeskedés az elkövetkezendő években is folytatódik, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy ebben az esetben lehetséges egy nukleáris eszkaláció forgatókönyve. Robert C. Castel ezzel kapcsolatban a Magyar Nemzet podcast műsorában kiemelte, hogy már maga az, hogy fennáll egy háború, amiben részt vesznek a világ nukleáris nagyhatalmai, az Egyesült Államok, és Oroszország, ha csak közvetetten is, már az növeli a háborúnak az esélyét.

„Én úgy gondolom, hogy abban igaza van Vance-nek, hogy már maga az, hogy egy ilyen konfliktus fennáll, és az Egyesült Államok részt vesz egy háborúban egy másik atomhatalommal szemben, megnöveli az atomháborúnak a veszélyét. Tehát ebből a szempontból teljesen igaza van” – fogalmazott a szakértő.

Castel arról is beszélt, hogy

jelenleg nem lát semmilyen reális forgatókönyvet arra, hogy Ukrajna fenyegetni tudja Oroszországnak a jelenlétét a Krímben.

„Azt is látjuk, hogy Ukrajna nagy szeretettel támadja a Krímet politikai üzenetként, egyfajta katonai keretezéseként egy politikai, diplomáciai vitaként, ezzel próbálják befolyásolni azokat a tűzszüneti tárgyalásokat, amik ebben az ukrán–orosz–amerikai háromszögben zajlanak le” – tette hozzá. Mint mondtam a Krím még mindig egy igen fontos logisztikai ugródeszka, egy nagyon fontos légibázisok vannak a Krímen. Fontos légvédelmi egységek, amik a kercsi hidat és az orosz bázisokat védik a Krímben, Ukrajna pedig megpróbálja ezeket a logisztikai bázisokat, logisztikai útvonalakat támadni, megpróbálja a légvédelmi rendszereket erodálni – jegyezte meg a szakértő, aki szerint ugyanakkor

a politikai diplomáciai jelentősége a Krím elleni támadásnak sokkal nagyobb, mint a katonai jelentősége.

Nyitókép: John Hamilton / DoD / AFP