„Hatalmas energetikai összeomlást láttunk Spanyolországban és Portugáliában – részben Franciaországban, Hollandiában és Belgiumban. Nagyon úgy tűnik, hogy nem az »oroszok«, hanem a túlerőltetett zöldpolitika a tettes. Persze hivatkoznak mindenféle atmoszferikus viszonyokra – érdekes hogy ez korábban nem okozott ekkora gondot.

»szinte sorsszerű, hogy április 22-én az európai média lelkesen ünnepelte, hogy első ízben a spanyol áramtermelés megújuló aránya elérte a 100 százalékot – négy nappal később pedig jött az összeomlás.

Az Oeconomus szakértője több kritikus kérdést is felvetett:

Biztosan jó-e, hogy az EU pénzügyi ösztönzői úgy lettek kidolgozva, hogy teljesen egyoldalúan az időjárásfüggő áramtermelés felé torzítják a beruházásokat? Hová tűntek hirtelen az energiatárolók, amik állítólag megoldást jelentenek az előbbi kérdésre? Az európai energiapiacok – ilyen egyoldalú és előkészítetlen zöldátállás mellett – integrálása valóban érdeke-e a résztvevőknek? A huszonegyedik században megengedheti-e magának egy fejlett ország, hogy az áram importtól és az időjárástól függjön?«

Emlékezzünk, 11 évvel ezelőtt hányszor hallottuk, hogy atomenergiára nem lesz szükség. Egész propaganda kampány épül erre itthon.

Nem lesz szükség, elavult, nem kell, Nyugaton meg ment a »zárjuk be!«. Mára kiderült mindenki számára, hogy mélységesen tudatlan, ideológia motiválta szöveg volt, nukleáris reneszánsz van a fél világban, mert megbízható és egyébként zöld is.

Azon persze legitimen lehet vitatkozni itthon is és máshol is, hogy kinek a technológiáját használjuk – a rossz hír az, hogy a kisebb moduláris reaktorok terén is kínai-orosz előny van, akárcsak a hagyományos reaktoroknál, de ahogy látom Magyarország érdeklődik a Rolls-Royce technológiája iránt is. Ahogy a lengyelek is és még sokan mások.

Azon viszont nem lehet vitatkozni, hogy az európai »zöld átmenet« jelen erőltetett formájában bukás.

A spanyolok, portugálok ma fizetik az árát – a németek meg a magas energiaárakban minden nap, és a németeken keresztül az egész európai gazdaság szenved. Egyébként az energiatárolásra nem kis részben a most Magyarországon állandóan támadott akkumulátorok lesznek a megoldás, de az még idő.

Na ilyen, amikor valóság ütközik a tényekkel. Ezt láttuk Ukrajnában is, az aláfirkantott levelekből és aktivizmusból nem lesz fegyver és katona, ha meg nem süt a nap vagy nem fúj a szél, abból nem lesz áram.”