„Itt vagyok, ha beszélgetni szeretnél” – ez a mondat húszezer fontba került egy brit nőnek

Feltételes szabadlábra helyezte és húszezer font (tíz millió forint) pénzbírság megfizetésére ítélte a Poole-i magisztrátusi bíróság Livia Tossici-Boltot, aki 2023-ban két alkalommal is egy bournemouth-i abortuszklinika előtt „Itt vagyok, ha beszélgetni szeretnél” (Here to talk, if you want) feliratú táblával fogadta az abortuszra érkező kismamákat – írja a The Guardian.

Az ítéletet hozó bíró szerint minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy Tossici-Bolt a szóban forgó napokon az abortuszt helytelenítő cselekményt hajtott végre.

„Nem volt tisztában azzal, hogy jelenléte káros hatással lehet a klinikára járó nőkre, kísérőikre, a személyzetre és a nyilvánosság tagjaira”

– állította a bíró.

A bíróság korábban meghallgatta két rendőr vallomását, akik mindkét napon felszólították Tossici-Boltot, hogy hagyja el a területet, miután a klinika személyzete és mások is panaszkodtak a nő jelenlétére.

Tossici-Bolt az egyik rendőrnek azt mondta, azért állt meg a klinika előtt,

„mert tapasztalatom szerint a nők nagyon magányosan jönnek ide”.

Az amerikai külügyminisztériumhoz tartozó Demokráciai, Emberi Jogi és Munkaügyi Hivatal (DRL) küldöttsége a múlt hónapban kapcsolatban lépett Tossici-Bolttal, csakúgy, mint egy amerikai támogatású életpárti szervezet. Támogatásukról biztosították, és egyúttal aggodalmukat fejezték ki a szólásszabadság helyzete miatt az Egyesült Királyságban.

A Downing Street szóvivője reagált az amerikaiak aggodalmaira. Azt mondta, szerinte létfontosságú, hogy az abortuszt igénybe vevő nőket ne zaklassák, és a tiltakozáshoz való jog „senkit nem jogosít fel arra, hogy másokat zaklasson”.

A szólásszabadságot illetően pedig kijelentette, Nagy-Britanniában „a szólásszabadságnak évszázados hagyománya van, és erre ma is büszkék vagyunk”.