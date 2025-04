Intő példa a Közel-Kelet: Az iszlám nem a békés egymás mellett élés vallása, és nem is lesz soha az

Húsvétkor a Katolikus Egyház Jézus Krisztus feltámadását ünnepli, de előtte Nagypénteken meggyászoljuk Jézus szenvedését és kereszthalálát. Talán ez az az időszak, amikor legtöbbünknek eszébe jut, a megváltó példáját követve mennyien vállalták a hitükért a mártírhalált, és bizakodva fogalmazzuk meg magunknak, milyen szerencse, hogy Krisztus eljövetele után 2000 évvel Isten tőlünk nem ezt várja el.

A valóságban azonban soha nem volt még ennyi keresztény veszélyben a hite miatt, mint ma. Több mint 360 millió hívőt üldöznek valamilyen formában, évente tízezreket börtönöznek be, végeznek ki vagy gyilkolnak meg. Az üldözés egyik fő színtere éppen az a Közel-Kelet, ahol a kereszténység a leghamarabb elterjedt az apostolok térítőútjainak köszönhetően. Juliana Taimoorazy, a közel-keleti keresztények megsegítéséért küzdő aktivista és az Iraqi Christian Relief Council megalapítója lapunknak beszámolt a tragikus valóságról, amit ebben a pillanatban is át kell élnie a nem muszlim lakosságnak Szíria, Irak, Irán, Izrael, de még Törökország területén is. De koránt sem teljes ez a lista. A keresztények, csakúgy, mint minden vallási kisebbség, másod- harmadrendű állampolgárokként vannak kezelve minden közel-keleti és afrikai országban, amely iszlám vezetés alatt áll.