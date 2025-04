Igen, tényleg Sorosék álltak a demokraták gender- és migrációs ámokfutása mögött

Most egy másik jelentés rámutatott: a sokszor irracionálisnak tűnő, és azóta a Demokrata Párt mérsékelt szárnya által is sűrűn kritizált migráció- és gendermozgalom-párti irányba is ők állították a szebb napokat megélt pártot.

Erről számolt be a Breitbart jobboldali portál, amely rámutatott: sok, részben a milliárdos, majd fia által vezetett Nyílt Társadalom Alapítványa által pénzelt NGO győzködte a demokratákat, hogy dekriminalizálják az illegális migrációt, még ha ez a lépés az amerikaiak körében népszerűtlen is volt.

A lap emlékeztet: 2019 júliusában, a demokraták elnökválasztási előválasztása közepette a Soros által finanszírozott civil szervezetek többek között Joe Bident, Kamala Harrist, Pete Buttigieget, Bernie Sanderst és Kirsten Gillibrandot vették rá sikeresen arra, hogy elfogadjon egy ilyen tervet.

A novemberi bukás óta pedig a demokraták körében is konszenzus van arról: valójában ezzel okozták a párt vesztét.

A lap rámutat: ezért veszélyes, amikor a társadalmi osztályokon átívelő szervezeteket, mint a szakszervezetek, egyházak és közéleti klubok, egyre inkább felváltják a felülről irányított NGO-k, amelyek valójában nem e csoportok iránt elkötelezettek, hanem csak a megrendelőik, finanszírozóik felé.

Jelesül 2019 nyarán 8 progresszív szervezet fogott össze egy kampányban, hog ynyomást gyakoroljon a demokrata elnökjelöltekre az illegális határátlépések legalizálása irányában. A lap fel is sorolja őket (United We Dream Action, a Working Families, a MoveOn, az Invisible, a Center for Popular Democrace Action, a Women's March, a Sunrise és a Bend the Arc: Jewish Action); júniusban tíz elnökjelölt közül nyolc a támogatásáról biztosította őket (érdekes módon a nem támogatók között volt Joe Biden).

A nyolc csoportból hetet a Nyílt Társadalom Alapítvány finanszírozott.

A lap megjegyzi: a Soros-hálózat befolyása a Demokrata Párt felett széles körben elterjedt. Most pedig ugyancsak Soroshoz köthető csoportok állnak azon perek hátterében, amelyek megpróbálják megakadályozni Trumpot abban, hogy kitoloncolja az illegális migránsbandák tagjait, megszüntesse az illegális bevándorlók Egyesült Államokban született gyermekeinek alanyi jogon járó állampolgárságát.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP