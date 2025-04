Húsvét Ukrajnában: LMBTQ-filmekkel dübörög a Sunny Bunny fesztivál

Sunny Bunny néven, a húsvéti időszakra időzítve kezdődött LMBTQ-filmfesztivál Kijevben, amely ukrán és nemzetközi queer filmeket mutat be. Ahogy arról a Mandiner korábban beszámolt, több politikus és közéleti szereplő is felháborodott az időzítésen. Most kiderült, az Európai Unió is beszállt némi pénzzel a húsvéti LMBTQ vetítés költségeibe, miután a USAID-pénzek elapadtak. A húsvéti időzítéssel kapcsolatban a szervezők úgy reagáltak:

az pusztán véletlen, de Ukrajna világi ország, ahol a különböző vallású és hitű emberek egymás mellett élnek.

A program nagypénteken nyílt meg, ami jelentős felháborodást okozott. Többen úgy vélték, a kereszténység megcsúfolása ez az LMBTQ-közösségtől. A fesztivál szervezője a Magyar Nemzet cikke szerint úgy nyilatkozott:

„Meggyőződésünk, hogy az ukrán társadalom egy része egyszerűen ürügyet talált a húsvétban vagy a nagypéntekben arra, hogy kifejezze a fesztivál, vagy általában az LMBTQ-közösség létezésével szembeni egyet nem értését,

valójában homofób és diszkriminatív nézeteket vallva, nyíltan gyűlöletet és erőszakra való felhívást hangoztatva, ami nem felel meg az általuk állítólagosan vallott keresztény értékeknek”.

A Sunny Bunny fesztivál szervezői idén arról panaszkodtak, a USAID források elapadása finanszírozási nehézségeket okozott. Bohdan Zhuk fesztiváligazgató korábban arról nyilatkozott, sok nemzetközi szervezet, amely emberi jogi vagy LMBTQ-csoportokkal foglalkozik, nem tudott támogatást adni, mert elfogyott az ukrajnai projektek finanszírozására szánt pénz, emiatt kevesebb előadó tud fellépni a fesztiválon.

Kapunk némi támogatást az Ukrán Állami Filmügynökségtől, és ez fontos, hogy megmutassuk, a kormány hivatalosan is támogatja a fesztivált, de nagyon kiábrándító, hogy nem kapnak semmit Kijev városától, amely az elmúlt három évben nem támogatott semmilyen fesztivált

– mondta Zhuk. A fesztiváligazgató szerint azért fontos a rendezvény támogatása, hogy a filmfesztiválon bemutatott – jobbára queer – filmek minél több emberhez eljussanak és a vetítések jegyára ne legyen akadálya ennek.

A fesztivál idén 40 ezer eurós költségvetéssel dolgozik, szemben a 2024-es 80 000 euróval. Az LMBTQ-filmfesztivál partnerei között van

Spanyolország,

Olaszország

és Argentína kijevi nagykövetsége,

a Cseh Központ,

a Francia Intézet

és az Európai Unió.

A British Council hat klasszikus brit queer film retrospektív kiállításán is együttműködött, köztük Derek Jarman Caravaggio és Andrew Haigh Weekend című filmjével. Zhuk reméli, hogy további magánadományozókat is találnak.