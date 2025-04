Európa komoly figyelmeztetést kapott a NATO-tól

Az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett tagja a NATO-nak, de elvárja, hogy az európaiak és a kanadaiak többet költsenek a védelemre; ez most meg is történik, mert valószínűleg a legnagyobb védelmikiadás-növekedést tapasztaljuk a berlini fal leomlása óta – jelentette ki a NATO-főtitkár csütörtökön a szövetséges tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve.