Alaposan felkavarta az állóvizet a vámháború: földbe álltak az amerikai tőzsdeindexek

A jelek szerint súlyos következményekkel jár a Donald Trump amerikai elnük által indított vámháború. A BBC arról számolt be, hogy tovább zuhantak a tőzsdék.

A lap felhívta rá a figyelmet, hogy a pandémia 2020-as kezdete óta ez volt a legrosszabb hét az amerikai részvények számára.

A New York-i tőzsdén leginkább a Nike és az Apple részvényei zuhantak be, amelyek a magas vámokkal sújtott ázsiai országokban gyártanak árukat. Kína megtorló vámjainak bejelentése után a Nintendo bejelentette, hogy a vámok hatása miatti aggodalmak miatt elhalasztja új Switch 2 konzoljának előrendelését is.