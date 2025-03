Vandálok estek neki Trump golfpályájának, majd megfenyegették az amerikai elnököt (VIDEÓ)

Palesztin-párti aktivisták megrongálták Donald Trump skóciai golfpályáját, Trump Turnberry-t múlt hétvégén. Az aktivisták „Gáza nem eladó” („Gaza is not for sale”) feliratot festettek a golfpálya gyepére, felásták a zöld terület egyes részeit, és vörös festékkel fújták le az épületeket – számolt be a Spotted News.

Az akciót a vandálok minden bizonnyal arra adott reakciónak szánták, hogy Trump hetekkel korábban kijelentette: nem csak megmentené a pusztulás peremére került Gázai övezetet, de a „Közel-Kelet Riviéráját” akarja varázsolni belőle. Ehhez első körben evakuálná a rettenetes körülmények között tengődő lakosokat, ami miatt az amerikai elnököt számos kritika érte a közelmúltban.