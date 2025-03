Merz hátat fordított a németeknek, miután megszerezte a bizalmukat, és Brüsszel kegyeit keresi

Nem sokat adtak Merzék a látszatra: az adósságfék eltörlése után rögtön milliárdokat küldenek Ukrajnának

Ahogy korábban is beszámoltunk róla, a leköszönő német parlament alsóháza kedden megszavazta azt az új költségvetési csomagot, amelynek része az adósságfék eltörlése. A jövőbeli német kancellár arra hivatkozva állt elő a javaslattal – aminek korábban ő volt az egyik legnagyobb ellenzője – hogy erre szükség van a német gazdaság növekedéséhez, de legfőbbképpen az ország védelmének megerősítéséhez, a hadászat fellendítéséhez. Az adósságfék elengedése lehetővé teszi, hogy Németország nagyobb összegű kölcsönöket vegyen fel, amivel, bár jelentősen eladósodhat, több olyan területre is invesztáljon, ahová eddig a fék miatt nem tudott, pedig szükség lett volna rá.

Többek között ilyen a hadiipar is, ahol Németországnak 2024-ben sikerült teljesítenie a NATO által előírt 2 százalékos GDP határt, de továbbra is növelniük a kiadásaikat. Merz azzal kampányolt a javaslat elfogadása mellett, hogy ezzel az intézkedéssel akár egy billió eurót is fektethet Németország a következő évtizedben a saját védelmének és infrastruktúrájának fejlesztésébe.

Az alkotmánymódosítást pénteken a felsőház is jóváhagyta, amivel egy időben Németország arról is döntött, hogy

3 milliárd eurós katonai segélycsomagot küld Ukrajna számára.

Ráadásul a felsőház jóváhagyása egybe esett az európai uniós csúcstalálkozó időpontjával, ahol Ukrajna támogatásáról tárgyaltak a Brüsszeli vezetők. Feltehetően nem véletlenül időzítettek így a németek.

Merz és Scholz is hazudott a szavazóknak a választás előtt

Ez a hatalmas összegű katonai támogatás Ukrajna számára egy újabb meglepő és váratlan húzás Merztől, aki korábban csak a német hadsereg megerősítéséről és Németország felfegyverzéséről, a gazdaság fellendítéséről beszélt az adósságfékkel kapcsolatban. A hatalmas összegű kiadás Ukrajna támogatására nem éppen az a lépés, amitől a német lakosság a gazdaság fellendülését reméli. Ráadásul ez még csak a kezdet. Jörg Kukies pénzügyminiszter a parlament költségvetési bizottságához eljuttatott levelében azt írta, amellett, hogy teljesültek az Ukrajnának szánt többletforrások feltételei,

2026-tól 2029-ig további 8 milliárd eurónyi katonai segítséget tervez Németország Ukrajnába küldeni, vagyis a mostanival együtt összesen 11 milliárdot.

Ami talán még meglepőbb, hogy a pénteken bejelentett 3 milliárdos támogatást eddig az az Olaf Scholz tartotta vissza, aki Ukrajna egyik leglelkesebb támogatója a háborúban. Scholz a kampányidőszakban küldte el Ukrajnának a pénzt, arra hivatkozva, hogy egy ekkora összegű támogatáshoz Németországnak hitelt kellene fölvennie, amit nyilvánvalóan nem mert megtenni a választások előtt.

De nem csak ő, Friedrich Merz is jól rejtegette a lapjait a kampányidőszak alatt, majd pár nappal a választási győzelme után elő is húzta azokat.

Merz még hivatalba se lépett, sok szavazóját máris cserben hagyta

Bár a CDU már a kampányidőszakban is azon az állásponton volt, hogy Ukrajnát támogatni kell a háborúban, akkor még határozottan ellenezték az adósságfék eltörlését. Friedrich Merz nyíltan azt az álláspontot képviselte, hogy Németország gazdasági fellendülésének feltétele nem lehet az adósságfék eltörlése.

Gazdasági szempontból sok szakértő jó döntésnek tartja az adósságfék eltörlését, de Merz szavazói közül sokan csalódtak, amikor a CDU kancellárjelöltje március elején hirtelen szembe ment saját korábbi álláspontjával, és az adósságfék eltörléséért kezdett kampányolni a parlamentben. A Zöldeket például csak hosszas egyezkedés és engedmények árán sikerült meggyőznie, hogy szavazzanak velük ebben a kérdésben.

Míg a Zöldeket sikerült lekenyerezni, a CDU szavazói nem bizonyultak annyira engedékenynek. A Redditet elözönlötték a kiábrándult állampolgárok, akik szerint Merzék szándékosan félrevezették az embereket a kampány során.

A német FOCUS online összegyűjtötte ezeket a kommenteket, amelyekből kiderül, hogy az emberek azt érzik: a CDU/CSU szándékosan egy populista kampányt folytatott, majd azonnal hátat fordított a népnek, amint megszerezte a szükséges szavazatokat. Volt, aki egyenesen azt állította,