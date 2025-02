Svájci újságíró: Németországban nincs demokrácia – így próbálják elhallgattatni az AfD-t

Ahogy közeledünk a vasárnapi németországi választáshoz, az AfD népszerűsége napról napra nő, és ezzel egyidőben a radikális jobboldali párt ellenes hangok is. Miközben Európában egyre többen tüntetnek a párt ellen és továbbra sem kifizetődő az AfD-vel szimpatizálni, Elon Musk kijelentette, a radikális párt mentheti meg a német gazdaságot. JD Vance, az USA alelnöke pedig pár napja a Müncheni Biztonsági Konferencián élesen kritizálta a németeket, és azt állította, ott nem lehet demokráciáról beszélni, ahol megpróbálnak elhallgattatni egy sokak által támogatott pártot.

De miről is beszélt Vance és hogyan próbálnak Németországban antidemokratikus eszközökkel ellehetetleníteni egy demokratikusan nagyon is támogatott pártot? Cikkünkben ennek jártunk utána a svájci sztárújságíró, a die Weltwoche főszerkesztőjével, Roger Köppel segítségével.

Egy demokráciában nincs helye tűzfalnak

Köppel szerint bármennyire is keményen hangzik, JD Vance-nek igaza van abban, hogy Németországban jelenleg nincsen demokrácia.

Egy olyan országban ugyanis, ahol bevett politikai módszer van egy parlamenti párt leválasztására és elszigetelésére, nem lehet demokráciáról beszélni. Hozzátette, az a tűzfal-politika, ami jelenleg Németországban folyik az AfD ellen a demokrácia megcsúfolása, és a baloldali pártok hatalmon maradását segíti annak ellenére, hogy támogatottságuk elhanyagolható a szavazók körében.

Az újságíró szerint az elmúlt hónapokban még inkább megnövekedett a diszkrimináció az AfD ellen, és a legváratlanabb helyekről éri támadás.

A legváratlanabb helyekről érik támadások az AfD-t

Kijelentette, példátlan az a diszkrimináció, ami az AfD-vel szemben folyik, és nem csak politika szinten, de gyakran a magánéletben is. Hangsúlyozta, Németország egy „nagyon furcsa ország”, és a svájciaknak nehéz elmagyarázni, mi folyik ott, hiszen számukra elképzelhetetlen, hogy egy demokratikus országban a kormány a rendelkezésére álló eszközöket egy politikai párt elnyomására használja. Pedig ilyen is történt: a The European Conservative nemrég arról számolt be, hogy

a többszázezres AfD-ellenes müncheni tüntetés mögött álló „Before” nevű szervezet elnöke Micky Wenngatz, a Szociáldemokrata Párt városi tanácsosa

, míg a „Zusammen gegen Rechts” csoportot a Campact nevű egyesület támogatja, amely szorosan kötődik a közpénzből finanszírozott HateAid nonprofit céghez. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az adófizetők pénzéből kampányolnak az AfD ellen.

A svájci újságíró megjegyezte, úgy tudni, még a CDU politikusai közül is volt, aki arra bíztatta az embereket, hogy vonuljanak utcára az AfD ellen.

Elmondta, az AfD gyakorlatilag nem tud rendezvénytermet bérelni, mert a szolgáltatók nem hajlandók velük tárgyalni. De a politikusok tapasztalták már magánemberként is, hogy nem tudtak kivenni egy szállodai szobát politikai hovatartozásuk miatt.

„Azt is hallottam már, hogy befagyasztották az AfD bankszámláját”

– idézte fel.

Milyen demokrácia az, ahol a legnépszerűbb kancellárjelöltet nem hívják el a tévés vitára?

És ez még korántsem minden. A német köztévében is nyíltan bojkottálják az AfD megjelenését. Amikor tavaly decemberben a ZDF és ARD állami csatornák kancellárjelölti vitát szerveztek, a CDU-s kancellárjelölttel szemben az akkor második legnépszerűbb Alice Weidel helyett az SPD bukott kancellárját, Olaf Scholzot kérték fel vitára.