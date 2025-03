Megszólalt az izraeli külügyminiszter a szír mészárlással kapcsolatban – Európának is üzent

Izrael élesen bírálta az új szíriai vezetést a civilek százainak lemészárlásáról szóló értesülések nyomán, Gideon Szaár izraeli külügyminiszter a Bild című német lapnak nyilatkozva ennek kapcsán felszólította a nyugati országokat, hogy ne legitimálják az iszlamista kormányzatot Damaszkuszban.

Ahmed es-Saraa, Szíria átmeneti elnöke és emberei „dzsihadisták voltak és azok is maradtak, még akkor is, ha most már öltönyt hordanak” – jelentette ki az izraeli diplomácia vezetője. Egyben nehezményezte azt is, hogy európai országok képviselői „özönlöttek” Saraához, hogy kezet foghassanak vele.

„Nem változtak azok, akik iszlamista rezsimet irányítottak az (északnyugat-szíriai) idlíbi enklávéban, azt követően sem, hogy erőszakkal további területeket hódítottak meg, köztük a fővárost, Damaszkuszt is” – mutatott rá Gideon Szaár.