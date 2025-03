Itt vannak Trump étkezési szokásai: gyorskaják és végtelen mennyiségű diétás kóla

Donald Trump mindig is különleges figyelmet szentelt az étkezési szokásainak, amelyek gyakran „különleges látvánnyossággá” váltak, mivel soha nem törekedett arra, hogy az egészséges táplálkozás példaképeként jelenjen meg. Sőt, nem ritkán még a Fehér Házban is gyorséttermi ételeket szolgálnak fel neki. A The Takeout szerint az elnök naponta tucat doboz diétás kólát is elfogyaszt. A lap szerint

az elnök olyannyira szereti a kólát, hogy az Ovális Irodában külön gombot elhelyezett az ital rendelésére.

Trump gyorséttermi kedvencei nem titkosak: két Big Mac, két Filet-o-Fish (a McDonald's által kínált halas szendvics) és egy csokoládé shake tartozik az ikonikus rendelései közé. A baktériumoktól való félelme miatt előnyben részesíti a gyorséttermeket, amelyek szerinte szigorú higéniás szabályokat követnek. Nem csoda, hogy a McDonald's, a Wendy's és a Burger King is rendszeresen megfordul a Fehér Házban. Ahogy azt lapunk is megírta, 2024-ben Trump a kampány körútja során maga is beállt egy McDonald's pultja mögé, hogy kiszolgálja a vendégeket.