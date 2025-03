Elszólta magát Von der Leyen: már nem féltik annyira a demokráciát és dátumot is tudnának Ukrajna EU-s csatlakozására (Videó)

Dömötör Csaba egy, a közösségi oldalára feltöltött videóban arról beszél, hogy van egy ország, tőlünk északra, ahol az ottani kormány egész egyszerűen nem veszi figyelembe az Alkotmánybíróság döntéseit, és politikai okokból tartóztatnak le ellenzéki politikusokat.

„Aztán van egy másik uniós tagország, tőlünk keletre, ahol egy olyan jelölt győzött az elnökválasztás első fordulójában, akit az ottani elit nem akar, így hát egészen egyszerűen megsemmisítették a választás eredményét, és most arról is döntöttek, hogy el sem indulhat a második fordulóban” – fejti ki Dömötör, hozzátéve, hogy sajnos ezekről egyáltalán nem lesz vita az e heti strasbourgi plenáris ülésen, pedig két képviselőcsoport is kezdeményezte, hogy legyen vita a román helyzetről. Ám ezt a néppárti-liberális koalíció egyértelműen megakadályozta.

Na ilyen az, amikor a nagykoalíciónak kedves jelöltek vannak hatalmon, akkor minden belefér, akkor mindent lehet”

– jegyzi meg Dömötör, utalva arra, hogy nagyjából ennyire féltik a demokráciát Von der Leyenék akkor is, amikor arról van szó, hogy Ukrajnát bármi áron beerőltessék az Unióba.

Brüsszel már az ukránok EU-s csatlakozsáról álmodozik

Mint ismert ugyanis: Ursula von der Leyen a kijevi csúcstalálkozón kifejtette,

hogy Ukrajna már 2030 előtt csatlakozhatna az Európai Unióhoz.



Az Európai Bizottság elnöke elégedett Ukrajnával, és szerinte jelentős lépéséket tettek az ukránok az uniós csatlakozáshoz. Mindeközben – ahogy a Magyar Nemzet megjegyzi – kimutathatóan Ukrajna a legkorruptabb ország Európában, virágzik a fegyverkereskedelem, és szakértők szerint Ukrajna a drogfüggők országa.

Ursula von der Leyen a kijevi „Támogassuk Ukrajnát” plenáris ülésen beszélt az uniós csatlakozás lehetőségéről. Az Európai Bizottság elnöke az ukrán vezetés eddigi reformtörekvéseit dicsérte.

„Nagyon nagyra értékelem a meglévő politikai akaratot. Azt is mondhatnám, hogy Ukrajna érdemalapú csatlakozási folyamata, ha továbbra is ebben az ütemben és ezen a minőségi szinten halad, akkor már 2030 előtt is megvalósulhat” − mondta Ursula von der Leyen.

Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko