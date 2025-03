A franciák és a britek befoltoznák Európa lyukas atomernyőjét

Az Egyesült Királyság nem tett nyilvános ajánlatot nukleáris védelmének további megosztására vagy módosítására. Robbanófejei azonban továbbra is az USA által dominált NATO-parancsnokságnak vannak lekötve, így már most is stratégiai védelmet nyújt az európai szövetségeseknek.

Egyes vezetők azonban továbbra is megerősített amerikai támogatásban reménykednek. Csütörtökön Andrzej Duda lengyel elnök felszólította Trumpot, hogy telepítsen amerikai atomfegyvereket Lengyelországba, és a lépést Oroszország azon döntéséhez hasonlította, hogy 2023-ban Fehéroroszországban bázisosítja saját nukleáris rakétáinak egy részét.

Nyitóképünk archív: Macron Párizsban találkozik az Európai Unió és a NATO hadseregeinek vezérkari főnökeivel, AFP