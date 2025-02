Vágyvezérelt újságírás: így reménykedik a Politico abban, hogy mégsem Orbán Viktor lesz a kapocs Európa és az Egyesült Államok között

A szerző által „megbízhatónak” nevezett kutatásokról csak annyit, hogy Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója korábban kifejtette: hiába mutatták ki, hogy a biztos pártválasztók körében a Tisza Párt két százalékkal megelőzte a Fideszt, valójában ez nincs így. Az is árulkodó, hogy a Tisza Pártnak több lehetősége is lett volna az elmúlt hónapokban időközi választáson indulni, de Magyar Péterék nem mertek jelöltet állítani. Ráadásul több választáson is fölényes Fidesz-győzelem született.