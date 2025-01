Orbán Viktor: Mi a történelem főutcáján járunk, az unió pedig valahol a sáros mellékutcákban botorkál (VIDEÓ)

A miniszterelnök kiemelte, „az euró bevezetése mindenképpen történelmi jelentőségű volt, közös monetáris politika viszont közös fiskális működés nélkül nagyon sok problémát tud szülni – ahogy ezt nem egyszer már látni is lehetett”.

„Az euró bevezetése óta az Egyesült Államok versenyképessége sokkal nagyobb mértékben javul, mint az eurózónáé.

Jelenlegi formájában az euró csak az eleve erős gazdaságoknak kedvez, a felzárkózó piacok megerősödését nem segíti.

Magyarország pontosan ezért nem tagja még a monetáris uniónak” – hangsúlyozta a kormányfő.

„A liberális korszakot egy szuverenista korszak váltja fel”

Elhangzott: minden nemzetnek joga van ahhoz, hogy magát tartsa a világ közepének és a számára legfontosabb entitásnak, ezért azt is el kell fogadni, hogy mások is ugyanígy tekintenek magukra. „A kérdés csak az, ebben az új világban hogy tudunk gyarapodni és növekedni, ehhez viszont tisztázni kell, milyen világ is áll előttünk. A liberális korszakot egy szuverenista korszak váltja fel a világban” – húzta alá.

Jelezte azt is, hogy amely ország nem tudja magát megvédeni ebben az új világban, az nem lehet szövetséges, legfeljebb alárendelt. Beszédében rámutatott arra is, mennyire fontos a konnektivitás. Amelyik ország nem tud kapcsolatot létesíteni a külvilággal, az elveszett. „Magyarország most egy olyan helyzetben van, hogy

a nyugati világban mi ápoljuk a legjobb kapcsolatot Amerikával, Kínával és Oroszországgal is, ennek pedig hatalmas szerepe lesz az alakuló világ kialakításában”

– szögezte le.

Valamivel később pedig azt a megállapítást tette, hogy „nem Magyarország elszigetelt, hanem az Európai Unió. Mi a történelem főutcáján járunk, az unió pedig valahol a sáros mellékutcákban botorkál”.

Ennek az osztálynak a szerepe nő meg a jövőben

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a középosztály szerepe ebben az eljövendő világban kiemelten fontos lesz. „Csak azok az országok tudnak talpon maradni, ahol a társadalmi megrázkódtatások – mint például a migráció – nem okoznak belpolitikai instabilitást. (...)

Csak az az ország tud majd stabilan növekedni, amely erős középosztállyal rendelkezik: hazánkban és Ázsiában ez történik, a nyugati modellben pedig mindez a társadalmi rend felbomlott, megszűnt, elsilányult.

Itthon egymillióval több ember dolgozik, mint 2010-ben, a háztartások vagyona négyszeresére nőtt ugyanezen idő alatt, ezzel az EU 13. legjobb helyét tölti be az ország” – sorolta.