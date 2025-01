A fogyasztás helyreállása mellett a költségvetési hiány is csökkenhet

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzőjének kommentárja

A bevételek az első 3 negyedév során összesen 8 százalékkal nőttek, ebben elsősorban a bérek növekedése játszotta a legnagyobb szerepet, az erőteljes bérdinamika nyomán a jövedelemadókból befolyt összegek 15, míg a társadalombiztosítási hozzájárulásokból befolytak13,8 százalékkal emelkedtek.

Bővültek, de ennél csak lassabb ütemben a termelési és import adók 6,3 százalékkal, amelyen belül

az áfabevételek 7 százalékos növekedést mutattak. Utóbbi jelzi a fogyasztás fokozatos helyreállását az infláció lassulása mellett.

A hiány csökkenésében leginkább az játszott szerepet, hogy a kiadások szeptemberig csak 4 százalékkal növekedtek. A kiadási oldalt egyrészről az állami szférában végrehajtott béremelések (pl. a pedagógusoké, az egészségügyi szakdolgozóké) húzták felfelé, amely nyomán

a költségvetés munkavállalói jövedelmekre 15,3 százalékkal fordított többet, mint egy évvel korábban.

Jelentős emelkedést mutatnak a kamatkiadások (11 százalék), illetve a pénzbeni társadalmi juttatások (10,9 százalék) is, utóbbi kapcsán a nyugdíjemelést érdemes kiemelni. Más területeken ugyanakkor érződik a kormányzati szigor. A költségvetés folyó termelő-felhasználására 1,2, a beruházásokra fordított összegek 10,3, míg az egyéb kiadások 7,9 százalékkal csökkentek egy év alatt.

A 3 negyedéves költségvetési hiány adata bizakodásra ad okot, azaz hogy 2024 egészében a költségvetési hiány a kormányzati cél 4,5 százalék közelébe mérséklődhetett. Az éves hiányadat kapcsán a legfontosabb kérdés az utolsó negyedéves gazdasági teljesítmény lesz, ha a gazdaság megkezdte a kilábalást, és negyedéves alapon érdemi bővülés következett be, akkor várhatóan a hiánycél is teljesülhetett.

Az idei hiány kapcsán is a gazdasági növekedés mértéke lesz a szűk keresztmetszet, amelyet pedig jelentős mértékben a külső kereslet alakulása fog befolyásolni. Amennyiben rendeződik a külső környezet, és a fogyasztás mellett a beruházások is növekedésnek indulnak, akkor elérhető a 3 százalék feletti gazdasági bővülés, amely továbbra is fegyelmezett költségvetési politikával a kormányzati célnak megfelelő, 3,7 százalékos eredményszemléletű hiányt eredményezhet.

Termék-külkereskedelem A termék-külkereskedelmi mérleg érdemben romlott 2024 novemberében, azonban annak jelentős többlete – 742 millió euró – így is fennmaradt. A kivitel értéke forintban számolva 4,3, míg a behozatalé 10,5 százalékkal nőtt. Amíg az export euróban számított értéke 3,5 százalékkal elmaradt a megelőző évi szintjétől, addig az import 2,3 százalékkal meghaladta azt. Előbbi kedvezőtlen teljesítménye rossz előjel a novemberi ipar alakulására vonatkozóan, és továbbra is jelzi, hogy a magyar gazdaság jelenlegi egyik legnagyobb problémája a gyenge külső kereslet alakulása, amely erőteljesen érinti az exportorientált feldolgozóipari termelést. Figyelembe véve, hogy az export és a beruházások is jelentős importigényt támasztanak a gazdaságban, várható volt, hogy a gazdasági fellendülés elsőként a külkereskedelmi mérleg romlásával jár majd. A külkereskedelmi mérleg 2025 során várhatóan nem tudja támogatni a gazdasági növekedést. A fogyasztásnak, a beruházásoknak, illetve az exportnak az importigénye összességében ellensúlyozhatja a külső kereslet rendeződésének, valamint a belépő nagyberuházásoknak (BMW, CATL, BYD) az exportra gyakorolt hatását. Ugyanakkor még ezzel együtt is fennmaradhat a folyó fizetési mérleg többlete az idei év során.

