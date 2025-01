Orbán Viktor: Trump „amerikai hátszele” dagasztani fogja a magyar vitorlákat is! (VIDEÓ)

Szerinte már Trump győzelme is hozzájárult a GDP növekedéshez, és ez az „amerikai hátszél” dagasztani fogja a magyar vitorlákat is. Trump sikere azt jelentette, hogy vége a háború korszakának, és a béke ideje jön – tette hozzá.

Ez a vállalkozókra tavaly és idén is hatással lesz.

Nem egyenletesen fog gyorsulni idén a gazdaság, a harmadik és negyedik negyedévben fog igazán kilőni, de érezhető lesz, ahogy az első két negyedévben is gyorsul majd.

Megjegyezte, hogy a közgazdaságtanban van egy adag cinizmus is, amit ha sikerül áttörni/megkerülni, akkor a gazdaság hatalmas mértékben képes növekedni. Ezt a cinizmust érzi az egymillió forintos átlagbér kapcsán, de ugyanez a cinizmus volt tapasztalható az egymillió plusz munkahely kapcsán is. Sokan akkor nem hittek ebben, de sikerült ezt a cinizmust áttörni, és sikerült elérni az egymillió új munkahelyt. Ugyanilyen csatát vív a kormány az átlagfizetések kapcsán, de Orbán Viktor szerint ezt a célt is el fogjuk érni.

Hozzátette, hogy már van négyezer egymillió felett kereső pedagógus.

A középosztályról

Arról is beszélt a miniszterelnök, hogy az állampapírral rendelkező emberek közül 191 embernek van 1-5 millió forintos megtakarítása. Épp az ilyen adatok miatt reális cél a középosztály megerősítése. A kormányfő bízik abban, hogy most, hogy véget ért a recesszió, gyorsulni fog a magyar gazdaság, ami mindenki számára érzékelhető lesz. A szegénység ellen pedig a legjobb orvosság a középosztály megerősítése és kiszélesítése – Trump pedig ezzel a politikával nyert.