„A legutóbbi viharos sikere után (281000 megtekintés!), amikor is Majkának mutatott görbe tükröt a népszerű AI-zenész, most ismét új dallal jelentkezett. Ezúttal azonban igazi méhkasba nyúlt, hiszen a komplett balos médiáról énekelte meg az igazságot. A Telex és az Új Péter nevével fémjelzett 444.hu különös bánásmódban részesült, őket nevén is nevezte Wellor. Az új dal a szokásokhoz híven pörgős, dallamos és természetesen a kőkemény szövegével hamar be fogja lopni magát az internetes közönség szívébe.

Trump győzelmével egyértelművé vált, hogy Amerika le fogja állítani azokat a pénzeket, amelyeket a demokrata kormányzat juttatott számára baráti médiumoknak szerte a világon. Így például Magyarországon a magát függetlennek, objektívnek, haladó gondolkodásúnak és módfelett pc-nek maszkírozó sajtótermékek egész sora marad hoppon.

Ezt énekelte meg Wellor az Elfogyott a dollár! (No US aid mix) című szerzeményében, nagyon szellemesen.

Íme pár meglehetősen csípős mondat az új dalból:

»Mi van telexes, na nézd csak! Elzárva most a pénzcsap.

Most kicsit bizonytalanság van, hívod a számot Amerikában.

De most Elon Musk szól belőle, nem leszel jóban vele.

A homlokod annyira izzadt, mikor száz cikkben lenáciztad.

Elfogyott a dollár, megszűnik a portál!

Uj Péter nagy kínja, mennyi most a hrivnya?

(...)

Amíg a Deep State rátok költ, a ti hazátok mindig a külföld.

Most beintett a jó öreg Trump, a libsi média kicsit pang.

Maradnak el a cikkek sorba, nem lesz kioknyomozva

Kastély projekt, se Tiborcz-vagyon, aggódhat hát a balos szalon.«”