Déli szomszédunknál más a helyzet. A Szerb Haladó Párt több mint egy évtizede a hatalomban van, Szerbia erős embere, Alekszandar Vucsics 2014-től előbb kormányfő, csaknem nyolc éve pedig köztársasági elnök. Nemrég tisztáldozatra kényszerült, távozott a kormányfője, Milos Vucsevics. Miközben e pillanatban úgy tűnik, Vucsics ura maradt a helyzetnek, a szerbiai elégedetlenség mélyebb a szlovákiainál. Noha a koszovói helyzettől sem független, alapvetően az újvidéki vasútállomáson tavaly történt szerencsétlenségre vezethető vissza, amelyben tizenöt ember életét vesztette. A tiltakozók – elsősorban diákok – a felelősök megbüntetését, a történtek alaposabb kivizsgálását sürgetik, a rendbontó demonstrálóknak pedig amnesztiát. De általános korrupcióról is beszélnek, hatalomváltást, »több demokráciát« is követelnek. Ficóhoz hasonlóan Vucsics is említést tett idegen befolyásról, egyes külföldieket ki is utasítottak. A szerb fejlemények annál is fontosabbak, mivel náluk az utca negyedszázada rendszerváltást vívott ki. Tüntetéshullám buktatta meg Szlobodan Milosevics uralmát. Milosevics diktátor volt, Vucsics pedig nem az, ám kérdés, mennyit számít ez a végelszámolásnál.”

Nyitókép: Robert Nemeti / ANADOLU / Anadolu via AFP