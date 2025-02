Trump újabb vállalása: totálisan leszerelné az atomfegyvereket Kínával és Oroszországgal együtt

Vlagyimir Putyin ehhez képest már jóval barátibb hangnemet ütött meg hétfőn.

„Hallottuk a frissen megválasztott amerikai elnök nyilatkozatait arról, hogy szeretné visszaállítani a közvetlen kapcsolatot Oroszországgal, illetve hogy mindent meg kell tenni a harmadik világháború megakadályozásának érdekében. Oroszország üdvözli ezt a hozzáállást.”

Első ciklusa alatt már közel járhatott a sikerhez

Trump a Fox Newsnak elmondta, első ciklusa alatt már nagyon közel járt ahhoz, hogy megegyezzen Putyinnal a nukleáris fegyverek kiiktatásáról.

„Tárgyaltam Putyinnal Oroszország és az Egyesült Államok denuklearizációjáról. Később Kínát is be akartuk vonni ebbe az ügybe. Nagyon közel voltam ahhoz, hogy megegyezzünk. Megállapodtam volna Putyinnal a nukleáris fegyverek beszüntetéséről, amelyek nemcsak nagyon veszéylesek, de nagyon drágák is. Nagyszerű lett volna, ha ez összejön, de volt egy rossz választás Amerikában, ami mindent tönkretett” – állította.

Első elnöksége alatt Trump Észak-Koreával is tárgyalt a fegyverkezést illetően, de az a kezdeményezés kudarcba fulladt.

Nem elég, ha Oroszország és Kína belemegy az egyezségbe

Pedig ha Trump valóban szeretne megakadályozni egy esetleges atomkatasztrófát, kénytelen lesz Észak-Koreát is meggyőzni. ‎Kim Dzsongunnak a becslések szerint ötven nukleáris robbanófejből álló arzenálja van, és Irán is közel áll ahhoz, hogy saját atomfegyvert hozzon létre.

„Mielőtt fegyverleszerelési tárgyalásokba bocsátkozna, Washingtonnak ki kell dolgoznia egy stratégiát arra vonatkozóan, hogy hogyan fogja elrettenteni a két egyenrangú nukleáris versenytársat, Oroszországot és Kínát attól, hogy Észak-Koreával és Iránnal összefogva megtámadják vagy fenyegessék az Egyesült Államokat” – idézi a Fox News Andrea Strickert, a Demokrácia Védelméért Alapítvány programigazgató-helyettesét. A lap által idézett szakértő szerint ugyanakkor Trump helyesen ismerte fel a nukleáris fenyegetettséget, ami évtizedek óta nem volt olyan jelentős, mint ma.