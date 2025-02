Szakértő: a nagykoalíciós időknek ezennel vége

Amikor munkatársunk, Maráczi tamás felvetette, hogy a CSU/CDU nagykoalíciós kényszerbe került az exit poll eredmények alapján prognosztizálható mandátumok alapján, Bauer Bence rávágta:

„nem nagykoalícióról beszélünk már, ha egy CDU/CSU-SPD együttállásról beszélünk. Ezeknek az időknek vége van”.

A szociáldemokraták 16 százalékkal már nem egy nagy párt, tette hozzá, sőt, ez már gyakorlatilag egy középpárt, s egyes tartományokban már kispártnak számít.

Bauer szerint ezért be kellene vezetni a „keresztényszociáldemokrata koalíció”, hiszen a nagykoalíció igazán a CDU-AfD együttállása lenne – mutatott rá.

Jelenleg tényleg attól függ, hogy a kisebb pártok bejutnak-e a parlamentbe, hogy elég-e a mandátumszáma egy vörös-fekete koalíciónak, amennyiben a BSW és az FDP is bekerül, akkor kell egy harmadik pártot is bevenni. Mivel az FDP és a CSU is kizárta, hogy a zöldekkel együttműködnének, az igazgató szerint „nagyon valószínű, hogy a koalíciót kiegészítik az FDP-vel, az úgynevezett Deutschlandkoalition jön létre” („Németország-koalíció”).

Azt is leszögezte ugyanakkor, hogy

„nem fogjuk tudni az este során hogy az FDP és BSW bekerül-e a parlamentbe”,

tekintettel arra, hogy 213 ezer külhoni német jelentkezett be a szavazásra és csak 9 ezernek érkezett be szombat délutánig a levélszavazata, és miután vasárnap nincsen posta, lehet, hogy 200 ezer nem tudta leadni vagy a belföldiek egy része lehet, hogy nem érkezett meg és ha a FDP vagy a BSW párezer vokssal nem jut be,

„gyakorlatilag garantáltan lesz egy jogi utójátéka az egésznek”.

Mint Bauer kiemelte: