Rámutatott az államtitkár: Trump elzárta a pénzcsapokat, a dollárbaloldal pénzelosztója máris háborog

Magyarország is megtapasztalta már milyen az egyoldalú beavatkozás

Kitért arra: ráadásul ezek a szereplők rendre egyoldalúan avatkoznak be – gyakran a választók akaratával szemben –, így végső soron az Egyesült Államok befolyását is aláássák. „Magyarország ezt első kézből tapasztalta meg: 2022-ben az Action for Democracy közel 3 milliárd forintnyi tiltott külföldi pénzt pumpált az ellenzéki kampányba, hogy megpróbálja megbuktatni a kormányt”. Ez volt a magyar politikai történelem legnagyobb kampányfinanszírozási botránya – emelte ki az államtitkár.

Közölte: éppen az ilyen külföldi politikai beavatkozások megakadályozására született meg Magyarország szuverenitásvédelmi törvénye. A magyar emberek világosan kinyilvánították véleményüket:

a nemzeti konzultáción a válaszadók 98 százaléka támogatta a demokrácia külföldi befolyástól való megvédését.

„Korányi és szövetségesei szerint ez »autoriter« lépés – mert megakadályozza őket abban, hogy külföldi pénzekkel avatkozzanak be a választásokba” – írta.

„Ne felejtsük el: Korányi egy kiszivárgott videóban nyíltan elismerte, hogy szervezete ellenzéki csoportokat támogat azokban az országokban, ahol céljuk a konzervatív, nemzeti kormányok meggyengítése. De ahogy ő maga fogalmazott: »soha nem mondjuk ki«, hogy az ellenzéket finanszírozzák”.