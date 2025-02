„Olyan intenzíven és olyan hosszan fogjuk támogatni Ukrajnát, ameddig csak szükséges” – Háborús héják Európa egén

Óriási felháborodást váltott ki Keith Kellogg, Donald Trump Ukrajnáért és Oroszországért felelős különmegbízottjának kijelentése, miszerint Európa nem vehet részt az orosz-ukrán háború béketárgyalásain. Henry Kissinger híres bonmotját parafrazálva jogosan merülhet fel az amerikai illetékesekben a kérdés: Kit kell felhívnom, ha Európát is be akarom vonni a béketárgyalásokba? A problémát azonban nem csupán a hagyományosan hiányzó egyszemélyi felelős döntéshozó hiánya okozza, hanem az is, hogy milyen érdemi hozzájárulást tudnának nyújtani az európai vezetők a tervezett orosz-amerikai tárgyalásokhoz – olvasható a Faktum elemzésében.

Miközben Vlagyimir Putyin és Donald Trump a békéről kezdett egyeztetni,

a kontinens legfontosabb politikai vezetői, külügyminiszterei és katonai döntéshozói tiltakozásukat fejezték ki a konfliktus esetleges lezárásával kapcsolatban.

Az alábbiakban néhány jellemző megnyilatkozásukat idézte fel a portál. Az egyik legelszántabb ukrán támogató, Donald Tusk, Lengyelország miniszterelnöke, a Trump-Putyin találkozóról még nem nyilatkozott, azonban néhány héttel ezelőtt Lembergben tett látogatása során kijelentette:

„Ukrajnának semmi oka sincs arra, hogy engedményeket tegyen Oroszországnak abban az esetben, ha béketárgyalásokra kerülne sor.” Hozzá tette: „Oroszországnak újra kellene gondolnia a cselekedeteit, hiszen ő támadta meg Ukrajnát”. Hangsúlyozta, hogy „ez csak úgy érhető el, ha Ukrajna a béketárgyalások kezdetéig is teljes körű támogatásban és szolidaritásban részesül”.

A balti államok álláspontja szintén határozott. Kaja Kallas, Észtország korábbi miniszterelnöke és az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője egyértelműen elutasított minden Oroszországnak adandó engedményt:

„Hangosan és világosan közölnünk kell azt, hogy az agresszió nem lehet kifizetődő. Ha megtámadnak egy szuverén országot, akkor nem hagyhatjuk, hogy több területtel és több erőforrással távozzanak. Ehelyett büntetni kell az ilyesmit, hiszen a nemzetközi jog tiltja egy független ország megtámadását. Vagyis én nem ajánlanék semmit Oroszországnak. És nem aggódnék Oroszország miatt. Inkább Ukrajna túlélése miatt aggódom, hiszen Oroszország mindig visszatérhet a saját határaihoz.”

Az Európai Bizottság szerdai brüsszeli találkozója után pedig kijelentette:

„Ukrajna függetlensége és területi integritása feltétel nélküli. Most Ukrajna megerősítésének és szilárd biztonsági garanciák nyújtásának kell prioritást élveznie.”

Marko Mihkelson észt parlamenti képviselő ugyancsak nem bizonyult a béke feltétlen barátjának. X oldalán azt írta az orosz-amerikai tárgylásokról: „A mai nap sötét napként vonulhat be a történelembe Európa számára. Most már az európai vezetőkön múlik, hogy végre felismerik-e, hogy a saját kezünkbe kell vennünk a sorsunkat – most azonnal.”

Mostanában ugyan csendesebb, de miután Orbán Viktor, az EU-soros elnökségét épp betöltő Magyarország kormányfője a nyár derekán Kijevben a béke érdekében tűzszünetet sürgetett, a finn elnök, Alexander Stubb leszögezte, a háborúnak úgy lehet véget vetni, ha folytatódik Ukrajna támogatása, felfegyverzése.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök az amerikai elnökválasztás kapcsán beszélt arról, hogy mennyire nyugtalanító Trump Ukrajnával kapcsolatos béketerve. Akkori sajtótájékoztatóján arról nyilatkozott, hogy a svéd kormány számára komoly problémát jelent Trump békepárti hozzáállása. A svéd védelmi miniszter, Pal Jonson a svéd köztévének még az amerikai republikánus győzelem előtt beszélt arról, hogy ha Trump nyerne, Svédország szembemenne az amerikai békepolitikával. Svédország és más országok az Egyesült Államok nélkül is folytatnák Kijev támogatását Oroszország ellen.