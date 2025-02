„Németország aljas ellenségei megmutatták igazi arcukat!” – kitört a botrány a migrációs döntés miatt

A Die Welt online kiadásában a döntésről szóló cikk alatt csak úgy záporoznak a felháborodott kommentek.

Az egyik olvasó szerint a parlament nem vette figyelembe a választók akaratát, a kérdés ezek után az, hogy „ki képviseli még a németek érdekeit?”

Ami történt, az szégyen!

– fogalmazott a kommentelő, aki szerint „a vörösök/zöldek tényleg letolták a gatyájukat, és csak kínos, minősíthetetlen és személyes támadásokkal csillogtatták meg magukat”.

Egy másikuk arról ír, hogy a barátai, akik mindig is meggyőződéses SPD-szavazók voltak, most fognak először CDU-ra szavazni. Az olvasó abszurdnak nevezte, hogy az SPD Merz migrációs javaslata ellen szavazott, holott a felmérések szerint az SPD szavazóinak többsége támogatja azt. Az ellenzők többsége valószínűleg maga is migrációs háttérrel rendelkezik – vetetett fel a kommentelő.

Az egyik olvasó arra figyelmeztetett, hogy a parlament bejáratánál az a szöveg áll, hogy a „Német népnek” .

„A baloldali zöld szivárványos Antifa azonban ismét nem váltotta be ezt az igényt választott képviselőinkkel szemben. Ma egyértelműen szembe mentek a német nép és a választók akaratával, jólétével és saját érdekeivel” – írta, majd hozzátette:

Németország ezen aljas ellenségei ma megmutatták igazi arcukat.

Egy következő kommentelő azt írta, hogy nagyon megdöbbentette az SPD és a Zöldek gyűlölete és agitációja. „Az arckifejezésüket a gyűlölet emésztette” – írta Szerinte silány dolog „demokráciáról” beszélni, amikor mindenben marginalizálják az AfD-t, amely egy demokratikusan választott párt és semmi köze a nácikhoz.

Nyitókép: a Bundestag péntek szavazása (Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)