Nagy dobásra készül Putyin: elkezdték teríteni a piacon a csúcsmodern orosz vadászgépeket

Történelmi pillanatra hívta fel a figyelmet a Defence Blog. Kiderült ugyanis, hogy melyik ország lesz az orosz gyártmányú Szu-57 Felon lopakodó vadászrepülőgépek első megrendelője.

Az algériai állami televízió bejelentése szerint ugyanis az ország több orosz vadászgépet is megvásárol.

A híradás arról is beszámolt, hogy algériai pilóták már Oroszországban képzik magukat a gépek kezelésére, és a szállítások várhatóan már idén megkezdődhetnek. A Portfolio szerint Algéria lépése nem is meglepő annak fényében, hogy az ország haderejénél megtalálhatóak Szu-30MK, MiG-29-es vadászgépek és Sz-300-as légvédelmi rakétarendszerek is.