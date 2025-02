Michael Waltz: Hamar béke lesz, Zelenszkij meg szépen aláírja majd az alkut

Michael Waltz, az Egyesült Államok elnökének nemzetbiztonsági tanácsadója – az elnökhöz legközelebb dolgozó biztonságpolitikai szakember – is felszólalt a washingtoni CPAC konzervatív konferencián. Beszélgetőpartnere a konferencia egyik főszervezője, Mercedes Schlapp volt.

Schlapp rögtön a beszélgetés legelején rákérdezett arra, hogy hogy haladnak a tárgyalások az oroszokkal, melyeknek első, szaúd-arábiai fordulójáról Waltz nemrég tért haza. „Nem lennénk ebben a helyzetben közel sem, ha nem lenne ott Donald J. Trump vezetése” – fogalmazott Waltz, aki szerint ebben Putyin és Zelenszkij elnökök is egyetértenek.

„El fogunk jutni a békéhez, és hamar fogunk oda eljutni” – mondta a nemzetbiztonsági tanácsadó,

hozzátéve, hogy „nem tudsz befejezni egy háborút, ha nem beszélsz mindkét féllel”.

Schlapp ezután arra volt kíváncsi, hogy Zelenszkij elnököt – akivel kapcsolatosan „Trump elnök is kifejezte a frusztrációját” – hogyan lehet együttműködésre bírni. Waltz válaszul emlékeztetett: Zelenszkij volt az, aki „győzelmi tervnek” részeként javasolta, hogy „fektessen be ide az USA”, működjenek együtt a ritkaföldfémek kapcsán. „Trump elnök egy dealmaker, és most Trump elnök felajánlja az alkut, és erre ezt a retorikát kapjuk a médiából” – méltatlankodott Waltz.

„A lényeg annyi: Zelenszkij elnök alá fogja írni ezt az alkut”.

Hiszen „mi lehetne jobb Ukrajnának annál, mint hogy gazdasági partnerségbe lépjen az Egyesült Államokkal”, vagy hogy „megállítsák az öldöklést?” – tette fel a kérdést Waltz, aki szerint az elfogadhatatlan, hogy az Ukrajnának nyújtott támogatást Európa visszakapja, az Egyesült Államok pedig nem. „A ciklus végére a Nobel-békedíj ott lesz Donald J. Trump neve mellett” – szögezte le a nemzetbiztonsági tanácsadó.

Az európai szövetségesekről elmondta: Trump múlt héten kétszer egyeztetett Emmanuel Macron francia elnökkel, aki hétfőn Ameriákba érkezik, akárcsak Nagy-Britannia miniszterelnöke, Keir Starmer. „Békét az erő által lehet teremteni” – fogalmazott Waltz, felszólítva az európaiakat arra, hogy költsenek többet a védelmükre.

„Ha az európaiak nagyobb felelősséget szeretnének vállalni a biztonságukért, az egybeesik Trump elnök agendájával” – fogalmazott.

A közel-keleti helyzetről Waltz elmondta: „Hála Istennek Netanjahu miniszterelnök, Bibi nem hallgatott Bidenre és Kamala Harrisre!” Megdicsérte Izraelt a „személyhívó, csipogó és walkie-talkie hadműveletért”, amely szerinte „bevonul a történelembe”. „Nagyon értékelek egy jó rejtett műveletet” – fogalmazott Waltz, aki azt is megígérte, hogy Trump elnöksége alatt Irán nem szerez atomfegyvert.

A továbbra is a Hamász fogságában lévő túszok családjainak azt az üzenetet tolmácsolta, hogy ő is, az elnök is velük vannak, és feltette a kérdést: „ha bárki azt gondolja, hogy a Hamász valamiféle félig-meddig jóakaratú” dolog, „azokat mivel lehet még meggyőzni”?

A Hamász az egyik legrosszabb fajta terroristaszervezet, ami csak létezik, nem különbek, mint az Iszlám Állam, nem különben, mint az al-Káida, és meg kell őket semmisíteni”

– mondta Waltz.

Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter