Mexikó perrel fenyegeti a Google-t a Mexikói-öböl átnevezése miatt

Mexikó határozottan fellép a Google ellen, miután a térképszolgáltatás az Egyesült Államokban élő felhasználóknak továbbra is „Amerikai-öbölként” mutatja a Mexikói-öblöt. Claudia Sheinbaum mexikói elnök bejelentette, hogy országa kész perrel élni, ha a Google nem változtat a gyakorlatán – írta meg a CNN.

A vita Donald Trump amerikai elnök rendelete körül forog, amely az öböl átnevezéséről szól, de Sheinbaum szerint ez csak az USA partjaitól 22 tengeri mérföldre terjedő, amerikai ellenőrzés alatt álló területekre vonatkozik.

Sheinbaum hangsúlyozta, hogy a Google a név átírásával nemcsak az amerikai, hanem a mexikói és kubai részeket is megváltoztatta, ami nem áll összhangban Trump rendeletével.

Ezzel nem értünk egyet, a külügyminiszter újabb levelet küldött a Google-nek az üggyel kapcsolatban

– mondta az elnök. Mexikó már a kezdetektől fogva tiltakozott az átnevezés ellen, és most komolyabb lépésekre készül.

A Google Maps a múlt héten változtatta meg a nevet az amerikai felhasználók számára, hivatkozva a „régóta alkalmazott gyakorlatra”, miszerint a névváltoztatásokat a hivatalos kormányzati iránymutatások alapján vezetik be. Emiatt a mexikói felhasználók továbbra is a „Mexikói-öböl” elnevezést látják, míg a világ többi része mindkét nevet használhatja. Sheinbaum már a múlt héten is fenyegetőzött perrel, ha a Google nem változtat a gyakorlatán.

A CNN megkereste a Google-t, amely ismételten elmondta, hogy az amerikai, a mexikói és a világ többi felhasználója eltérően látja az elnevezést. Mexikó egyelőre várja, hogy a Google hogyan reagál a legutóbbi fenyegetésre, de ha nem történik változás, akkor bírósági lépésekre szánják el magukat.

Nyitókép: Jean-Marc Barrère / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

