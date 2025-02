„Nem tudtam, mi hiányzik. Illetve, ki. Éreztem ugyan a kínzó hiányt, de nem öltött testet, nem jelent meg élesen a kép. Aztán csak kitisztult. Régen hallottam a magyarok nagy barátja, Daniel Freund felől. Majdnem Daniel Cohn-Benditet írtam, bár nagyjából mindegy is lett volna. De szerencsére minden rendben, ugyanolyan állapotban került elő újra, mint amilyenben szem elől tévesztettem. Vagy még olyanabban.

Felbukkanásának egyik oka, hogy Donald Trump előretolt helyőrségének parancsnoka, Elon Musk a Földön maradva rárúgta az ólajtót a USAID elnevezésű szervezetre, amely külkereskedelmi vonalon őrködik a demokrácia sajátos értelmezése felett, és mint ilyen, az egyik legnagyobb exportőrnek számít ezen a fronton. Na most Daniel Freund német útlevéllel rendelkező politikus ezen kiterjedt és befolyásos szervezet tevékenységén belül mindig is különös figyelmet fordított a Magyarországgal kapcsolatos pénzesőre, ezért saját bevallása szerint személyesen is felkereste a messze földön híres filantrópokat. A randevú még tavaly októberben zajlott a USAID főhadiszállásán, a csapokat karbantartó részlegnél, ahonnan úgy dőlt a lé, mintha nem lett volna holnap, legyen szó egy különösen fontos transzopera színpadra állításáról vagy a magyarországi „mindenszarista”, vesszenorbánista erők támogatásáról.

Hogy Freund szervezetében milyen stimulációk zajlottak le néhány nappal ezelőtt, azt nem tudhatjuk, mindenesetre tény, hogy ha kissé megkésve is, de ő maga számolt be X-oldalán az amerikai adófizetők pénzével sajátos elképzelések mentén gazdálkodó társaságnál tett látogatásáról. Valahogy így:

Elmondták, hogy évente több millió dollárral támogatnak jogállamisági, korrupcióellenes és demokráciapárti programokat Magyarországon.«

Ez azért szép, nem? A támogatott programok természetesen önmaguktól is független őrlángok voltak, strázsán vigyázók, mert Magyarországon veszélyben a jogállamiság és a demokrácia, a korrupció meg úgy dühöng, hogy alig lehet lefogni, számolatlanul tologatják a talicskákkal a katari és az oltóanyagos zsetont, nem úgy, mint makulátlanék ­Freund munkahelyén. Ez már eddig is egy csinos kis coming out, amiből szokás szerint nehéz kihámozni, hogy az illető nagyon hülye, vagy csak ezért fizetik. A konklúzió nagyjából ugyanaz, hogy egyszerre áll meg a lábán mindkettő.”