Halálra rémült az amerikai lap: A Trump-adminisztráció nagyobb válságba fogja taszítani Amerikát, mint a COVID!

A Financial Times vezércikkében arra szólítja fel az amerikai nagyvállalatokat, hogy készüljenek fel, mert a Trump-adminisztráció veszélybe sodorhatja a működésüket. Azt javasolja, elevenítsék fel a COVID-járvány idején készített forgatókönyveket, mert szükség lehet rájuk.

A lap szerint azok a cégek lehetnek a Trump-korszak nyertesei, akik képesek alkalmazkodni a gyors változásokhoz, és tudnak reagálni a váratlan kihívásokra.

A szerző szerint az amerikai autógyárak már el is kezdték felmérni a várható kockázatokat és kiadásokat, amiket a Mexikóra és Kanadára kivetett vámok okozhatnak nekik. Több autógyártó esetében felmerült, hogy a vámok megspórolása érdekében visszaviszik az autógyártást az USA területére. Ugyanakkor ennek is lesznek plusz költségei, mert így drágább lesz a munkaerő, és a migrációs szigorítások miatt munkásokat is nehezebb lesz találni.

Az aggodalmak ellenére az ellátási láncok egyelőre rugalmasak és fennakadás nélkül működnek.