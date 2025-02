Forródróton Trump és Putyin: részleteket árult el az amerikai elnök

A Magyar Nemzet arról ír, hogy Donald Trump elnök megerősítette, hogy Kanadával és Mexikóval szemben életbe lép szombattól a korábban kilátásba helyezett általános vámteher, ugyanakkor hozzátette, hogy a Kanadából érkező kőolajszállítmányokra a teher mértéke 10 százalékos lesz.

Indokként a két ország elégtelen határőrizetét említette, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy gazdasági megfontolások is állnak a háttérben, mert mind Kanadával, mind Mexikóval szemben komoly amerikai külkereskedelmi mérleghiány áll fenn. Hozzátette, hogy Kínára is kivetik a tervezett pótlólagos 10 százalékos vámot és az Európai Unióval szemben is tervez vámokat bevezetni.