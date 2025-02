Csőben az orosz-ukrán háború vége – a héten már Trump béketerve is terítékre kerülhet

Keith Kellogg, Donald Trump Ukrajna-ügyi főtárgyalója közölte, hogy nem fogja bemutatni a béketervet a konferencián, ettől függetlenül a spekulációk nem múlnak.

A Portfolio úgy látja, hogy egyes részletektől függetlenül az már szinte biztos, hogy

Trump az ukrán területek orosz kézen hagyásában, Ukrajna NATO-ból való kizárásában, a szankciók lassú eltörlésében, diplomáciai kapcsolatok helyreállításában és az ukrán haderő további támogatásában gondolkozik.

Mi lehet a fő probléma?

Hangsúlyozzák: Ukrajna vezetése azt kommunikálja, hogy „átmenetileg” hajlandó most már lemondani a területekről és a NATO-tagságról is, de csak akkor,

ha megfelelő biztonsági garanciákat kapnak a Nyugattól. A legnagyobb nehézség valószínűleg ennek kapcsán lesz.

Zelenszkij és stábja úgy látja: ha már nem hajlandó a NATO bevenni Ukrajnát, alsó hangon 200 ezer külföldi békefenntartóra van szükség az ország területén, hiszen, ha a megfelelő méretű kontingenst nem sikerül kiépíteni, Oroszország ismét támadni fog – írják. Oroszország viszont semmiképpen nem akar külföldi katonákat látni Ukrajna területén, ezért is harcolnak első naptól fogva Kijev NATO-csatlakozása ellen.

Felhívják a figyelmet, hogy

ahogy csökken az ukrán haderő ellenállása és növekszik az orosz haderő területszerzési dinamikája, úgy lesz egyre „éhesebb” a Kreml

is. Fennáll a veszély: ha nem sikerül gyorsan békét kötni, jó esély van rá, hogy eljön az a pont, hogy Moszkva úgy látja: a meglévő kapacitásokkal nemhogy az öt „annektált” ukrán megyét tudják elfoglalni, de be tudnak kebelezni mindent a Dnyepertől keletre, sőt, még a Fekete-tenger partszakaszát is el tudják foglalni – írják. Az idő egyre fogy.